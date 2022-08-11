россия купила лояльность, – Кобаль объяснил, почему Орбан заинтересован в покупке нефти агрессора

Советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала, что венгры, которые вставляли палки в санкции по эмбарго российской нефти, на самом деле могут от нее отказаться. Даже нефтепровод Одесса-Броды может доставлять им нефть.

В эфире 24 канала эксперт по энергетике Геннадий Кобаль прокомментировал, что на самом деле нужно понимать объемы. К примеру, последние годы транзит через Украину российской нефти составлял 15 миллионов тонн.

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Он рассказал, что сейчас из-за блокирования россиянами нефтепровода Одесса – Броды невозможно заниматься поставкой. Именно поэтому физически не заменить транзит нефти в Венгрию.

Я думаю, принципиальным вопросом для Виктора Орбана является не то, чья это нефть – российская или азербайджанская, которую тоже можно поставлять. Принципиальным вопросом является цена. Ведь россияне дают хорошую цену и скидки. Они фактически купили лояльность Венгрии, лояльность Виктора Орбана к россии,

– сообщил Геннадий Кобаль.

По его словам, если они покупают нефть с большим дисконтом, им интересно покупать эту дешевую российскую нефть. Под ее переработку настроены их предприятия и что-либо менять им не хотелось бы.

"Когда закончится война и когда Украина сможет принимать танкеры, тогда мы сможем поставлять и искать возможности поставки нефти из других источников", – добавил эксперт по энергетике.

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