россия купила лояльность, – Кобаль объяснил, почему Орбан заинтересован в покупке нефти агрессора
Советник министра энергетики Лана Зеркаль рассказала, что венгры, которые вставляли палки в санкции по эмбарго российской нефти, на самом деле могут от нее отказаться. Даже нефтепровод Одесса-Броды может доставлять им нефть.
В эфире 24 канала эксперт по энергетике Геннадий Кобаль прокомментировал, что на самом деле нужно понимать объемы. К примеру, последние годы транзит через Украину российской нефти составлял 15 миллионов тонн.
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Он рассказал, что сейчас из-за блокирования россиянами нефтепровода Одесса – Броды невозможно заниматься поставкой. Именно поэтому физически не заменить транзит нефти в Венгрию.
Я думаю, принципиальным вопросом для Виктора Орбана является не то, чья это нефть – российская или азербайджанская, которую тоже можно поставлять. Принципиальным вопросом является цена. Ведь россияне дают хорошую цену и скидки. Они фактически купили лояльность Венгрии, лояльность Виктора Орбана к россии,
– сообщил Геннадий Кобаль.
По его словам, если они покупают нефть с большим дисконтом, им интересно покупать эту дешевую российскую нефть. Под ее переработку настроены их предприятия и что-либо менять им не хотелось бы.
"Когда закончится война и когда Украина сможет принимать танкеры, тогда мы сможем поставлять и искать возможности поставки нефти из других источников", – добавил эксперт по энергетике.
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