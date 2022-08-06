Почему относительно значительного обострения вокруг ЗАЭС нет отчета Amnesty International, – Зеленский

Международные организации после полномасштабного нападения россии показали всю свою беспомощность. Эффективность их работы и громких отчетов крайне низка, если не нулевая, ведь преступления россиян они не останавливают.

российские оккупанты угрожают цивилизованному миру ядерной катастрофой на Запорожской АЭС, пока международные организации либо реагируют громкими заявлениями, которые никогда не останавливали россиян, либо вообще отмалчиваются.

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Amnesty International избегает освещения деятельности россиян на ЗАЭС

Международная правозащитная организация Amnesty International решила подыграть российским оккупантам и опубликовать скандальный отчет, мол, ВСУ подвергают опасности мирных жителей, ведь создают базы в жилых районах. О том, что российские оккупанты обстреливают жилые кварталы там, где ВСУ нет даже близко, в организации почему-то забыли.

Просто сейчас оккупанты минируют ЗАЭС и обстреливают ядерный объект, но фиксировать действия российских террористов международные правозащитники не спешат. Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении сообщил, что террор с помощью крупнейшей атомной станции Европы требует немедленной и жесткой реакции.

Российские обстрелы атомной станции являются одним из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, почему нет отчета и даже простого сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации,

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам