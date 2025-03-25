Генерал-лейтенант и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала рассказал, что причина отсутствия коммюнике заключается в том, что россияне отвергли предложения США и Украины. В частности, речь шла о прекращении боевых действий в воздухе, на море и на суше.

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"Путин считает, что пока он наступает, разговоры о прекращении боевых действий для него нецелесообразны", – сказал Игорь Романенко.

В чем заинтересованы россияне

Он добавил, что российский диктатор ведет себя так, потому что на него нет должного давления. Впрочем, Россия также хочет создать видимость того, что стремится к миру. Поэтому в ответ россияне предложили частичное прекращение обстрелов в воздушном пространстве, в частности по объектам энергетики. Они заинтересованы в том, чтобы уменьшить потери смазочных материалов из-за ударов.

Для них больнее всего то, что у нас появились средства, способные наносить серьезные удары по этим объектам. Они горят неделями, и потушить их не могут. Поэтому, с их точки зрения, надо сделать все, чтобы это остановить,

– объяснил Романенко.

Он добавил, что Украина предложила документ, который предусматривал прекращение огня по энергетической и другой инфраструктуре. Однако россиян это не заинтересовало, и они не согласились. Поэтому, в воздухе ситуация существенно не изменится.

"Там летают, по чему-то бьют, по чему-то – нет. Всегда можно сказать, что это влияние средств радиоэлектронной борьбы, которые сбивают курс ракет или беспилотников. То есть в воздухе или надо прекращать удары полностью, или же в таком формате договориться невозможно – что, собственно, и произошло", – сказал Романенко.

Важно! Украина и Россия договорились не наносить удары по энергетической инфраструктуре. Украинская сторона передала перечень объектов, которые подпадают под запрет. Ограничение касается всех объектов, связанных с энергетикой.

Он отметил, что в установлении "тишины" на море заинтересована именно российская сторона. Ранее россияне пытались контролировать зерновой коридор, однако, когда их аппетиты выросли, они начали спекулировать и в конце концов вышли из соглашения.

Когда же захотели вернуться, чтобы отстаивать собственные интересы, Украина отказалась и решила этот вопрос вместе с Турцией и союзниками, без участия России. Украинские силы также оттеснили российские корабли от Севастополя, что заставило россиян стремиться изменить ситуацию в свою пользу.

Поскольку они сформулировали свои позиции и не хотят ничего менять, Украина не согласилась – и, скорее всего, не согласится в дальнейшем. Поэтому теперь имеем ситуацию, которая сложилась. Теперь всем надо осмыслить ее и думать, как двигаться дальше,

– подытожил Романенко.

Напомним, украинская и американская делегации встретились вечером 23 марта в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. А 24 марта переговоры состоялись между представителями России и США.