Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу заявил глава МИД Эстонии. Урмас Рейнсалу подчеркнул, что победа Украины в войне должна быть безоговорочной. Почему это важно для Европы, рассказываем дальше.

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Все территории Украины должны быть освобождены

Рейнсалу отметил, что для эстонцев победа нашего государства в войне является первоочередной. В частности, это будет означать, прежде всего, что произошедшее в Украине не произойдет в Эстонии.

Если результаты войны будут неопределенными, то это означает, что никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности. Победа Украины должна быть безоговорочной. Все территории Украины должны быть освобождены,

– подчеркнул глава МИД Эстонии.

Интервью с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу: смотрите видео

Также Урмас Рейнсалу убежден, что Россия должна выплатить все репарации за нанесенный ущерб. Но главное – должна быть справедливость.



"Все ответственные за преступления, особенно высшее руководство России, должны понести ответственность за все, что они совершили", - подчеркнул чиновник.

"Украина помогает нам всем", – МИД Швеции

Ранее Министр иностранных дел Швеции также заявил, что обеспечить мирное и стабильное будущее в Европе возможно только в случае поражения России в войне. Тобиас Бильстрем подчеркнул, что его государство и дальше будет помогать Украине бороться с агрессором.

Мы готовы делать больше и больше, потому что, мы помогаем Украине, а Украина помогает нам всем победить Россию. Только победив ее в войне, мы обеспечим мир и стабильность в будущем,

– подчеркнул глава МИД Швеции.