Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу заявив очільник МЗС Естонії. Урмас Рейнсалу наголосив, що перемога України у війні має бути беззаперечною. Чому це важливо для Європи, розповідаємо далі.

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Усі території України мають бути визволені

Рейнсалу зазначив, що для естонців перемога нашої держави у війні є першочерговою. Зокрема, це буде означати, перш за все, що те, що відбулося в Україні, не відбудеться в Естонії.

Якщо результати війни будуть невизначеними, то це означатиме, що ніхто в Європі не почуватиметься у безпеці. Перемога України має бути беззаперечною. Усі території України мають бути визволені,

– наголосив глава МЗС Естонії.

Інтерв'ю з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу: дивіться відео

Також Урмас Рейнсалу переконаний, що Росія повинна виплатити усі репарації за завдані збитки. Та головне – має бути справедливість.



"Усі відповідальні за злочини, особливо вище керівництво Росії, повинні понести відповідальність за все, що вони зробили", – підкреслив високопосадовець.

"Україна допомагає нам усім", – МЗС Швеції

Раніше міністр закордонних справ Швеції також заявив, що забезпечити мирне і стабільне майбутнє у Європі можливо лише у випадку поразки Росії у війні. Тобіас Більстрьом підкреслив, що його держава й надалі допомагатиме Україні боротися з агресором.

Ми готові робити більше і більше, тому що, зрештою, ми допомагаємо Україні, а Україна допомагає нам усім перемогти Росію. Тільки перемігши її у війні, ми забезпечимо мир і стабільність у майбутньому,

– наголосив очільник МЗС Швеції.