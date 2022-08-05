Это вынужденный шаг, – Жданов о передаче полномочий гауляйтера сальдо ФСБ-шнику
Гауляйтер оккупированного Херсона владимир сальдо решил покинуть пост, говорят, что он находится в больнице. Вместо него исполнять обязанности будет ФСБ-шник сергей елисеев. Эксперты считают, что это был вынужденный шаг оккупантов.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что оккупанты прикрывались, и если этот елисеев действительно является офицером ФСБ, то они его все равно не поставили сразу, а первым выбрали бы украинца.
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По его словам, сейчас после нападения на гауляйтера других не нашлось.
Поэтому россияне были вынуждены поставить своего человека, своего агента уже открыто. Чтобы хоть как-то имитировать местные власти в Херсонской области,
– заявил Жданов.
Повлияет ли это на ситуацию в регионе
По мнению эксперта, эта фигура главы области вообще ни на что не влияет. "Он занимается чисто административными вопросами по урегулированию жизни гражданских лиц, а война планируется и руководится чисто генштабом российской армии", – ответил он.
Жданов говорит, что это может быть безысходностью, ведь после такого нападения вряд ли кто-нибудь из местных согласился бы на эту должность.
Думаю, что местные просто отказались становиться на этот пост. К тому же, этого фсбшника назначили временным исполняющим обязанности, его не поставили главой Херсонской администрации,
– ответил эксперт.
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К слову, российские СМИ сообщили, что коллаборант из Херсона владимир сальдо впал в кому. Похоже, таким образом, захватчики собираются заменить гауляйтера. В то же время представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что сальдо теперь находится в списке предателей ФСБ россии.
Ранее сальдо решил покинуть "должность" и пойти на больничный. Говорят, он испугался партизан. Сам сальдо в телеграмме написал, что ухудшение стало результатом осложнения после COVID-19.