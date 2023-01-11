Об этом для 24 Канала рассказал польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура.
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"В прошлом году в сентябре Аркадиуш Мулярчик, который сейчас является заместителем министра иностранных дел, Польше презентовал так называемый отчет о репарациях и в итоговой его части появилась заоблачная сумма в 1,3 триллиона долларов. Я не надеюсь, что получаем эту сумму", – сказал Купидура.
Обратите внимание – Ришард Купидура о требованиях репараций: смотрите видео
Ловушка для оппозиции
По словам общественного деятеля, игра польской руководящей партии рассчитана на международный и внутренний рынок. Он отметил, что 2023 год в Польше – это горячий политический сезон.
Это момент, когда все политические партии готовятся к выборам, которые в Польше осенью. Требование репараций может быть ловушкой для оппозиционных партий, – отметил Купидура.
Он объяснил, что даже если с точки зрения международного права это проигрышно, то на внутреннем рынке выглядит таким образом, что "Право и справедливость" (партия, находящаяся у власти в Польше) показывает, что все же они борются за репарации. Для этого даже привлекается американский конгресс.
"А что в этот момент делает оппозиция и как вообще к этому относится? Оппозиционных политиков будут об этом спрашивать. И это ловушка. Мы уже могли недавно убедиться", – рассказал Купидура.
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Он сказал, что бывший президент Польши Борислава Коморовский, связанный с самой большой оппозиционной партией "Гражданская платформа", спросили в интервью об отношении к потенциальной выплате репараций. Коморовский ответил, что это смешно, потому что вопрос давно закрыт, а с немцами можно говорить об открытии галереи искусств.
"На следующий день все медийные органы руководящей партии говорили, что тяжело работают для получения репараций, а оппозиции безразлично. Им достаточно открыть культурный центр. Это нарратив, что польская оппозиция не умеет заботиться о польских интересах. Он снова будет привлекаться. Думаю, что эта история будет продолжаться весь 2023 год", – добавил Купидура.
Польша просит Германию выплатить репарации: коротко
- В МИД Германии отреагировали на требование Польши выплатить репарации и военные возмещения. Подчеркнули, что этот вопрос давно закрыт.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 3 октября 2022 года подписал дипломатическую ноту относительно военных репараций. Компенсации должны составлять более 6 триллионов злотых.
- Его решение связано с тем, что в 1953 году коммунистическое руководство Польши официально отказалось от прав на военные репарации. Это произошло из-за давления СССР, которое не хотело, чтобы Восточная Германия имела какие-либо убытки.