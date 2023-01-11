Об этом для 24 Канала рассказал польский ученый, общественный деятель Ришард Купидура.

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"В прошлом году в сентябре Аркадиуш Мулярчик, который сейчас является заместителем министра иностранных дел, Польше презентовал так называемый отчет о репарациях и в итоговой его части появилась заоблачная сумма в 1,3 триллиона долларов. Я не надеюсь, что получаем эту сумму", – сказал Купидура.

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Ловушка для оппозиции

По словам общественного деятеля, игра польской руководящей партии рассчитана на международный и внутренний рынок. Он отметил, что 2023 год в Польше – это горячий политический сезон.

Это момент, когда все политические партии готовятся к выборам, которые в Польше осенью. Требование репараций может быть ловушкой для оппозиционных партий, – отметил Купидура.

Он объяснил, что даже если с точки зрения международного права это проигрышно, то на внутреннем рынке выглядит таким образом, что "Право и справедливость" (партия, находящаяся у власти в Польше) показывает, что все же они борются за репарации. Для этого даже привлекается американский конгресс.

"А что в этот момент делает оппозиция и как вообще к этому относится? Оппозиционных политиков будут об этом спрашивать. И это ловушка. Мы уже могли недавно убедиться", – рассказал Купидура.

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Он сказал, что бывший президент Польши Борислава Коморовский, связанный с самой большой оппозиционной партией "Гражданская платформа", спросили в интервью об отношении к потенциальной выплате репараций. Коморовский ответил, что это смешно, потому что вопрос давно закрыт, а с немцами можно говорить об открытии галереи искусств.

"На следующий день все медийные органы руководящей партии говорили, что тяжело работают для получения репараций, а оппозиции безразлично. Им достаточно открыть культурный центр. Это нарратив, что польская оппозиция не умеет заботиться о польских интересах. Он снова будет привлекаться. Думаю, что эта история будет продолжаться весь 2023 год", – добавил Купидура.

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