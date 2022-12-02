Палки в колеса от ООН

В этом заявлении хорошо все, но стоит уточнить вопрос о механизме ООН. К сожалению, без реформы самой организации и исключительно через Генассамблею ООН достичь этого решения будет на практике сложно.

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Совбез заблокирован не только правом вето ООН, но и позицией Китая, которая вряд ли изменится в краткосрочной перспективе в нашу пользу. Впрочем, заявление госпожи президента является правильным сообщением, ведь:

оно – об отсутствии конкуренции юрисдикций Международного уголовного суда и потенциального трибунала по поводу преступления агрессии.

О бесспорности догмы о правосудии. Сейчас снова раздаются голоса о правосудии vs мире.

Замороженных активах россиян, которые должны пойти на восстановление Украины, а не планы Маршала новой постпутинской РФ.

Главное – договориться о механизме и запустить его в работу.

Украинский план справедливости

Вторжение России в Украину принесло смерть, разорение и невыносимые страдания. Все мы помним ужасы Бучи.

Во-первых, Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления, в том числе – за преступление агрессии против суверенного государства. Поэтому, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России. Мы готовы начать работу с международным сообществом, чтобы получить широчайшую международную поддержку этого специализированного суда.

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Во-вторых, Россия также должна финансово заплатить за нанесенные ею разрушения. Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны возместить Украине ущерб и возместить расходы на восстановление страны.

И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру управления этими средствами и их инвестирования. Затем мы бы использовали эти средства для Украины. И после снятия санкций они должны быть направлены на выплату Россией полной компенсации ущерба, нанесенного Украине.

Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы можем найти законные пути к этому. Ужасные преступления России не останутся безнаказанными.

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