Палиці в колеса від ООН

В цій заяві добре все, але варто уточнити питання щодо механізму ООН. На жаль, без реформи самої організації та винятково через Генасамблею ООН досягнути цього рішення буде на практиці складно.

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Радбез заблокований не лише правом вето ООН, а й позицією Китаю, яка, навряд, зміниться у короткостроковій перспективі на нашу користь. Втім, заява пані президентки є правильним повідомленням, адже:

вона – про відсутність конкуренції юрисдикцій Міжнародного кримінального суду та потенційного трибуналу щодо злочину агресії.

Про беззаперечність догми про правосуддя. Зараз знову лунають голоси про правосуддя vs мир.

Заморожені активи росіян, які повинні піти на відбудову України, а не плани Маршала для нової постпутінської РФ.

Головне – домовитись про механізм та запустити його в роботу.

Український план справедливості

Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. Усі ми пам'ятаємо жахи Бучі.

По-перше, Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, в тому числі – за злочин агресії проти суверенної держави. Ось чому, продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії. Ми готові розпочати роботу з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку цього спеціалізованого суду.

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По-друге, Росія також повинна фінансово заплатити за завдані нею руйнування. Збитки, завдані Україні, оцінюють у 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки та покрити витрати на відбудову країни.

І ми маємо засоби, щоб змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку і заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів. У короткостроковій перспективі ми могли б створити з нашими партнерами структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім ми б використали ці кошти для України. І після зняття санкцій вони мають бути спрямовані на виплату Росією повної компенсації збитків, завданих Україні.

Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми можемо знайти законні шляхи до цього. Жахливі злочини Росії не залишаться безкарними.

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