Про це для 24 Каналу розповів польський науковець, громадський діяч Ришард Купідура.

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"Торік у вересні Аркадіуш Мулярчик, який зараз є заступником міністра закордонних справ, Польщі презентував так званий звіт про репарації й в підсумковій його частині з'явилася захмарна сума у 1,3 трильйона доларів. Я не сподіваюсь, що отримуємо цю суму", – сказав Купідура.

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Пастка для опозиції

За словами громадського діяча, гра польської керівної партії розрахована на міжнародний та внутрішній ринок. Він зазначив, що 2023 рік в Польщі – це гарячий політичний сезон.

Це момент, коли всі політичні партії готуються до виборів, які в Польщі восени. Вимога репарацій може бути пасткою для опозиційних партій, – зазначив Купідура.

Він пояснив, що навіть якщо з точки зору міжнародного права це програшно, то на внутрішньому ринку виглядає таким чином, що "Право і справедливість" (партія, яка перебуває при владі у Польщі) показує, що все ж таки вони борються за репарації. Для цього навіть залучають американський конгрес.

"А що в цей момент робить опозиція і як взагалі до цього ставиться? Опозиційних політиків про це запитуватимуть. І це пастка. Ми вже могли нещодавно переконатися", – розповів Купідура.

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Він сказав, що колишній президент Польщі Борислава Коморовський, який пов'язаний з найбільшою опозиційною партією "Громадянська платформа", запитали в інтерв'ю про ставлення до потенційної виплати репарацій. Коморовський відповів, що це смішно, бо питання давно закрите, а з німцями можна говорити про відкриття галереї мистецтв.

"Наступного дня всі медійні органи керівної партії говорили, що важко працюють для отримання репарацій, а опозиції байдуже. Їм достатньо відкрити культурний центр. Це наратив, що польська опозиція не вміє дбати про польські інтереси. Він знову залучатиметься. Думаю, що ця історія триватиме весь 2023 рік", – додав Купідура.

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