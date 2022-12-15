Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, не стоит ставить Польшу в один ряд с Венгрией, блокировавшей помощь для Украины. Да и ЕС показал, что может справиться с такими трудностями, когда одно государство блокирует решение.
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Он ожидает, что вопрос о выделении Украине 18 миллиардов решат быстро.
Думаю, что все решат где-нибудь в течение недели. И ничто не подвергнет сомнению первый транш для Украины из этой макрофинансовой помощи, который должен быть в январе. Это не те деньги, которые должны идти здесь и сейчас,
– отметил Саакян.
Почему Польша заблокировала решение ЕС
Как подчеркнул Саакян, все произошло по довольно банальной причине. Европейские бюрократы объединили вопросы помощи Украине с рядом других тем, касающихся внутреннего бюджета ЕС.
Против одного из них выступает Польша. А именно относительно налоговой реформы, при которой минимальную ставку на прибыль крупных корпораций должны были установить в размере 15%.
В этом случае эта налоговая реформа усилиями европейской бюрократии попала в один пакет с помощью Украины. Специально ли это или нет – история умалчивает. Польша теперь в интересной растяжке – с одной стороны есть вопрос помощи Украины, с другой – вопрос, по которому Польша последовательно выступает против,
– заметил Саакян.
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Не стоит слушать скептиков, которые могут говорить о том, что Польша тормозит помощь Украине. Она просто последовательно отстаивает свои позиции.
Почему Польша блокировала решение о выделении Украине 18 миллиардов
- В ЕС собирались принять пакетное соглашение, куда должны были войти 4 решения. Речь шла о помощи Украине, плане расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии, решения о замораживании 6,3 миллиарда евро для Будапешта и налоговой реформе.
- Последнее решение Польша не поддерживает. Эта реформа предусматривает взимание 15% налога компаний в странах, где они работают, а не там, где зарегистрированы. Это поможет, чтобы глобальные корпорации не уходили от налогов.
- Впрочем, впоследствии стало известно, что Евросовет согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро помощи. Польша сняла вето. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.