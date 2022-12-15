Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, не стоит ставить Польшу в один ряд с Венгрией, блокировавшей помощь для Украины. Да и ЕС показал, что может справиться с такими трудностями, когда одно государство блокирует решение.

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Он ожидает, что вопрос о выделении Украине 18 миллиардов решат быстро.

Думаю, что все решат где-нибудь в течение недели. И ничто не подвергнет сомнению первый транш для Украины из этой макрофинансовой помощи, который должен быть в январе. Это не те деньги, которые должны идти здесь и сейчас,

– отметил Саакян.

Почему Польша заблокировала решение ЕС

Как подчеркнул Саакян, все произошло по довольно банальной причине. Европейские бюрократы объединили вопросы помощи Украине с рядом других тем, касающихся внутреннего бюджета ЕС.

Против одного из них выступает Польша. А именно относительно налоговой реформы, при которой минимальную ставку на прибыль крупных корпораций должны были установить в размере 15%.

В этом случае эта налоговая реформа усилиями европейской бюрократии попала в один пакет с помощью Украины. Специально ли это или нет – история умалчивает. Польша теперь в интересной растяжке – с одной стороны есть вопрос помощи Украины, с другой – вопрос, по которому Польша последовательно выступает против,

– заметил Саакян.

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Не стоит слушать скептиков, которые могут говорить о том, что Польша тормозит помощь Украине. Она просто последовательно отстаивает свои позиции.

Почему Польша блокировала решение о выделении Украине 18 миллиардов