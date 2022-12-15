Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, не варто ставити Польщу в один ряд із Угорщиною, яка блокувала допомогу для України. Та й ЄС показав, що може здолати такі труднощі, коли одна держава блокує рішення.
До теми Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, зокрема – 18 мільярдів для України, – ЗМІ
Він очікує, що питання виділення Україні 18 мільярдів вирішать швидко.
Думаю, що все вирішать десь упродовж тижня. І ніщо не поставить під сумнів перший транш для України з цієї макрофінансової допомоги, який має бути в січні. Це не ті гроші, які мали б йти тут і зараз,
– зазначив Саакян.
Чому Польща заблокувала рішення ЄС
Як наголосив Саакян, все сталося через досить банальну причину. Європейські бюрократи об'єднали питання допомоги України з низкою інших тем, які стосуються внутрішнього бюджету ЄС.
Проти одного з них виступає Польща. А саме – щодо податкової реформи, за якої мінімальну ставку на прибуток великих корпорацій мали встановити у розмірі 15%.
В цьому випадку ця податкова реформа зусиллями європейської бюрократії потрапила в один пакет з допомогою Україні. Чи це спеціально, чи ні – історія замовчує. Польща тепер в цікавій розтяжці – з одного боку є питання допомоги України, з іншого – питання, щодо якого Польща послідовно виступає проти,
– зауважив Саакян.
Навіщо Польща заблокувала допомогу Україні від ЄС – пояснив Саакян: дивіться відео
Не варто слухати скептиків, які можуть говорити, що Польща гальмує допомогу Україні. Вона просто послідовно відстоює власні позиції.
Чому Польща заблокувала рішення про виділення Україні 18 мільярдів
- У ЄС збиралися ухвалити пакетну угоду, куди мали увійти 4 рішення. Там йшлося про допомогу Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 мільярда євро для Будапешта та податкова реформа.
- Саме останнє рішення Польща не підтримує. Ця реформа передбачає стягнення 15% податку компаній в тих країнах, де вони працюють, а не там, де зареєстровані. Це допоможе, щоб глобальні корпорації не ухилялися від податків.
- Утім, згодом стало відомо, що Єврорада таки погодила виділення Україні 18 мільярдів євро допомоги. Польща зняла своє вето. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква.