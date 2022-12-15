Відповідне рішення Польщі прокоментував директор Інституту світової політики Євген Магда, пише 24 канал. Він пояснив, чому сусідня країна була змушена піти на це.
Зауважте Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, зокрема – 18 мільярдів для України, – ЗМІ
Чому в рішенні Польщі немає зради
Блокування конкретного документа Варшавою – це економічні проблеми самої Польщі (податки), які не пов'язані з бажанням зменшити допомогу Україні. Так, на жаль, буває. Як і те, що посилення Польщі в ЄС не до смаку Німеччині та іншим "старосвітським" країнам,
– заявив Магда.
Український політолог пояснив, що це питання, найімовірніше, вирішиться до кінця грудня 2022 року на рівні ЄС.
Проте запевнив, що російська пропаганда не омине увагою цю подію і безперечно Кремль буде використовувати будь-яку нагоду, щоб вбити клин між Україною та Польщею: "І буде (Москва – 24 канал) сіяти "зраду" на всіх рівнях, через корисних дурнів та нахабну брехню".
Особисто я знаю: у битві за майбутнє без Москви Польща на нашому боці,
– пояснив директор Інституту світової політики.
Чому Польща насправді на боці Києва
Євген Магда розповів, що кінець 2022 року для польсько-українських відносин – це випробування грошима та довірою. Також політолог пригадав, чому Польща досі вірна союзниця України. Зокрема, варто пригадати хоча б:
- понад 200 танків Т-72 та дивізіон САУ Krab, які нам передала Варшава;
- допомогу українським біженцям та ЗСУ.
Політолог пригадав і Bayraktar Славоміра Сєраковського, і 75% наших біженців, які живуть у сім'ях, і потік вантажів з України та в нашу державу.
Що відомо про 18 мільярдів для України від ЄС
- Американське видання, посилаючись відразу на 4 дипломатів ЄС, заявили, що Польща відмовилася підтримати пакетну угоду. У ній було 4 рішення: допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 мільярда євро для Будапешта, а також податкова реформа.
- Саме останню не підтримала Польща. Ця реформа мала встановити мінімальну ставку податку на прибуток великих корпорацій у розмірі 15%.
- За даними Brussels Playbook, офіційні особи Європи говорили, мовляв, Варшава такими діями хоче змусити Єврокомісію вивільнити гроші, призначені для відновлення після коронавірусу. Їх заблокували через побоювання щодо верховенства закону в Польщі.
- Відомо, що чеський прем'єр Петр Фіала понад 11 годин переконував свого колегу з Польщі Матеуша Моравецького піти на поступки. Проте це не допомогло.
- Цю податкову реформу ухвалили 136 країн світу ще у 2021 році, щоб глобальні корпорації (наприклад, Google, Amazon, Facebook) складніше ухилялись від податків. Вона передбачає 15% податку компанії в тій країні, де вона працює, а не там, де зареєстрована.