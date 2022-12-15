Відповідне рішення Польщі прокоментував директор Інституту світової політики Євген Магда, пише 24 канал. Він пояснив, чому сусідня країна була змушена піти на це.

Зауважте Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, зокрема – 18 мільярдів для України, – ЗМІ

Чому в рішенні Польщі немає зради

Блокування конкретного документа Варшавою – це економічні проблеми самої Польщі (податки), які не пов'язані з бажанням зменшити допомогу Україні. Так, на жаль, буває. Як і те, що посилення Польщі в ЄС не до смаку Німеччині та іншим "старосвітським" країнам,

– заявив Магда.

Український політолог пояснив, що це питання, найімовірніше, вирішиться до кінця грудня 2022 року на рівні ЄС.

Проте запевнив, що російська пропаганда не омине увагою цю подію і безперечно Кремль буде використовувати будь-яку нагоду, щоб вбити клин між Україною та Польщею: "І буде (Москва – 24 канал) сіяти "зраду" на всіх рівнях, через корисних дурнів та нахабну брехню".

Особисто я знаю: у битві за майбутнє без Москви Польща на нашому боці,

– пояснив директор Інституту світової політики.

Чому Польща насправді на боці Києва

Євген Магда розповів, що кінець 2022 року для польсько-українських відносин – це випробування грошима та довірою. Також політолог пригадав, чому Польща досі вірна союзниця України. Зокрема, варто пригадати хоча б:

понад 200 танків Т-72 та дивізіон САУ Krab, які нам передала Варшава;

допомогу українським біженцям та ЗСУ.

Політолог пригадав і Bayraktar Славоміра Сєраковського, і 75% наших біженців, які живуть у сім'ях, і потік вантажів з України та в нашу державу.

Що відомо про 18 мільярдів для України від ЄС

Американське видання, посилаючись відразу на 4 дипломатів ЄС, заявили, що Польща відмовилася підтримати пакетну угоду. У ній було 4 рішення: допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення ЄС після пандемії, рішення про заморожування 6,3 мільярда євро для Будапешта, а також податкова реформа.

Саме останню не підтримала Польща. Ця реформа мала встановити мінімальну ставку податку на прибуток великих корпорацій у розмірі 15%.

За даними Brussels Playbook, офіційні особи Європи говорили, мовляв, Варшава такими діями хоче змусити Єврокомісію вивільнити гроші, призначені для відновлення після коронавірусу. Їх заблокували через побоювання щодо верховенства закону в Польщі.

Відомо, що чеський прем'єр Петр Фіала понад 11 годин переконував свого колегу з Польщі Матеуша Моравецького піти на поступки. Проте це не допомогло.

Цю податкову реформу ухвалили 136 країн світу ще у 2021 році, щоб глобальні корпорації (наприклад, Google, Amazon, Facebook) складніше ухилялись від податків. Вона передбачає 15% податку компанії в тій країні, де вона працює, а не там, де зареєстрована.

Зверніть увагу! Вже ввечері 15 грудня ЗМІ повідомили, що члени Європейської ради таки ухвалили рішення про 18 мільярдів євро для України, попри його блокування Польщею. Ці гроші є позикою для нашої держави. Вони покриватимуть на пільгових умовах основні державні послуги. Зокрема, і роботу лікарень та шкіл, і забезпечення житлом.