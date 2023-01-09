Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона, обеспечить Украину светом на праздники позволили несколько факторов.

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Среди них:

теплая погода;

каникулы на заводах и больших предприятиях.

Директор Центра исследований энергетики пояснил, что свет не выключали, потому что промышленность не работала, поэтому потребление резко упало, что позволило переориентировать эту электроэнергию на потребности потребителей.

В то же время, десятки подстанций все еще повреждены или вообще разбиты. К сожалению, эту ситуацию быстро изменить не удастся,

– заметил Харченко.

По его словам, в Украине уже достаточно давно не применяли аварийные отключения электроэнергии. Однако гарантии того, что такая ситуация будет сохраняться и дальше – нет. Он добавил, что сейчас ожидается похолодание, что может ударить по нашей энергосистеме еще больше.

"Ситуация остается сложной. Дефицит отсутствует особенно в Киевском регионе. Это надо понимать. Главная цель энергетиков сейчас – ремонтировать быстрее, восстанавливать быстрее, чем враг снова атакует", – подытожил Александр Харченко.

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