Как рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона, обеспечить Украину светом на праздники позволили несколько факторов.
Важно Отключение света в Украине 9 января: графики и перечень городов
Среди них:
- теплая погода;
- каникулы на заводах и больших предприятиях.
Директор Центра исследований энергетики пояснил, что свет не выключали, потому что промышленность не работала, поэтому потребление резко упало, что позволило переориентировать эту электроэнергию на потребности потребителей.
В то же время, десятки подстанций все еще повреждены или вообще разбиты. К сожалению, эту ситуацию быстро изменить не удастся,
– заметил Харченко.
По его словам, в Украине уже достаточно давно не применяли аварийные отключения электроэнергии. Однако гарантии того, что такая ситуация будет сохраняться и дальше – нет. Он добавил, что сейчас ожидается похолодание, что может ударить по нашей энергосистеме еще больше.
"Ситуация остается сложной. Дефицит отсутствует особенно в Киевском регионе. Это надо понимать. Главная цель энергетиков сейчас – ремонтировать быстрее, восстанавливать быстрее, чем враг снова атакует", – подытожил Александр Харченко.
Какая сейчас ситуация в энергетике и на что можно рассчитывать
- Ситуация в энергетической системе Украины по-прежнему остается сложной, но контролируемой. Энергетики постоянно работают, а несколько важных факторов помогли пройти первую неделю нового года с меньшим количеством отключений.
- Как рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский, сейчас наступает период, когда солнечного света станет все больше, поэтому Украина будет чаще использовать альтернативную электроэнергию, которая поможет балансировать локальные сети.