Як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону, забезпечити Україну світлом на свята дозволили кілька факторів.

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Серед них:

тепла погода;

канікули на заводах та великих підприємствах.

Директор Центру досліджень енергетики пояснив, що світло не вимикали, бо промисловість не працювала, а відтак споживання різко впало, що дозволило переорієнтувати цю електроенергію на потреби споживачів.

Водночас десятки підстанцій все ще пошкоджені або взагалі розбиті. На жаль, цю ситуацію швидко змінити не вдасться,

– зауважив Харченко.

За його словами, в Україні вже доволі давно не застосовували аварійних відключень електроенергії. Однак гарантії того, що така ситуація зберігатиметься і надалі – немає. Він додав, що зараз очікується похолодання, що може вдарити по нашій енергосистемі ще більше.

"Ситуація залишається складною. Дефіцит відсутній особливо у Київському регіоні. Це треба розуміти. Головна мета енергетиків зараз – це ремонтувати швидше, відновлювати швидше, ніж ворог знову атакує", – підсумував Олександр Харченко.

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