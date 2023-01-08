Про це 24 каналу розповів експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський. За його словами, сьогодні, 8 грудня, триває 39 день календарної зими. Зараз настає період, коли сонячного світла ставатиме все більше, тому Україна частіше використовуватиме альтернативну електроенергію, яка допоможе балансувати локальні мережі.

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Утім, подальший тиждень буде доволі складним. В середньому температура в Україні перебуватиме на рівні -5 градусів.

Будь-яке зниження температури на кожні 5 градусів позначається на зростанні попиту на електроенергію близько на третину. І саме це нам потрібно буде компенсувати та балансувати. Зможемо частково це зробити завдяки імпорту електроенергії. Він не вирішує всі проблеми, але головне, що він є,

– зауважив Білявський.

Електроенергією з Європи зможуть користуватися різні промислові підприємства. А звільнений баланс переганятимуть на побутових споживачів та критичну інфраструктуру.

Зараз Україна відчуває потужну та системну підтримку в енергетиці від багатьох союзників та загалом від країн G7. Зокрема від Японії, яка з січня 2023 року очолює це політичне об'єднання.

Як вдалося досягнути менше відключень в перший тиждень нового року

Як наголосив Білявський, попри регулярні підлі масовані обстріли від російських окупантів, перший тиждень нового року енергосистема пройшла успішно. Але варто розуміти, що багато енергетичних об'єктів досі пошкоджені.

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За його словами, в перші дні нового року вдалося зменшити кількість відключень через 5 факторів. На це вплинули як військові, так і погода.