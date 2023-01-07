Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, страны-партнеры предоставляют именно столько техники, сколько считают нужным, а Украина вынуждена соглашаться на эти объемы.

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Есть ли табу на самом деле

Депутат Социал-демократической партии Германии Нил Смит заявил, что никакого табу на поставку оружия нет, но оно должно быть ответом на обострение войны.

Андрей Вигиринский подтвердил, что, к сожалению, фактически так и происходит, и это уже подкреплено практикой. В качестве примера политолог назвал предоставление систем ПВО после начала ракетных обстрелов критической инфраструктуры.

Почему не поставляли эти системы в течение весны – лета? Обострения не видели такого, которое предусматривало бы предоставление такого типа вооружения,

– отметил политолог.

Также, по мнению Вигиринского, партнеры не предоставляют вооружение, которое могло бы достать до Крымского моста, потому что считают, что ВСУ способны освободить Мелитополь, и оттуда уже доставать имеющимися у себя средствами.

"Они оценивают с точки зрения обострения как в направлении Украины, когда мы говорим о ракетных обстрелах и впечатлениях объектов критической инфраструктуры, и одновременно оценивают ее с точки зрения возможной поставки в направлении обострения отношений с Россией", - подытожил Вигиринский.

Почему поставляют так мало

По словам политолога, поставка тяжелой техники, в том числе танков, обусловлена потребностями ВСУ на тех участках фронта, где проходят боевые столкновения. Также объемы поставок зависят от проседания уже имеющейся техники и призваны перекрыть эту недостачу.

В случае, если такая недостача может повлечь за собой ухудшение условий на линии столкновения, тогда партнеры согласны покрыть эту недостачу. Украина здесь может либо согласиться, либо бойкотировать поставки. Но бойкотирование может привести к полному прекращению помощи, поэтому вынуждена соглашаться на такой вариант.

К сожалению, весь период войны, который нас ожидает впереди, он будет проходить не в режиме "большого мега-супермаркета", при котором можно выбирать то, что ты хочешь и тебе это предоставляют.

– отметил Андрей Вигиринский.

Также политолог пояснил, что каждая страна-партнерша будет опираться на данные своих министерств обороны, своих вооруженных сил и своих разведок по поставкам и будут определять потребность на ближайшие недели или месяцы.

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Андрей Вигиринский объяснил, что страны-партнерши не принимают решения о передаче танков, потому что не видят, что в ближайшие месяцы будут активны наступательные действия, а потому не считают нужным делать это именно сейчас.

Просто потому, что Украина находится в определенных участках фронта, в линии, которая не предполагает активных наступательных операций. Так оценивают ситуацию наши союзники, мы стараемся их убедить в том, что активные наступательные операции мы совершаем, готовимся к ним и, соответственно, нам нужна эта техника.

– сказал Вигиринский.

В результате таких переговоров рождается решение, снимающее определенное табу на поставку тяжелой техники. Последнее такое табу было снято в начале 2023 года. Многое также зависит от успехов ВСУ на фронте. Чем больше будет положительных результатов в войне, тем больше оружия будет поставляться.

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