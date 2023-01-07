Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, країни-партнери надають саме стільки техніки, скільки вважають за потрібне, а Україна вимушена погоджуватись на ці обсяги.

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Чи є табу насправді

Депутат Соціал-демократичної партії Німеччини Ніл Сміт заявив, що ніякого табу на постачання зброї немає, але воно має бути відповіддю на загострення війни.

Андрій Вігірінський підтвердив, що на жаль, фактично так і відбувається і це вже підкріплено практикою. Як приклад, політолог назвав надання систем ППО після початку ракетних обстрілів критичної інфраструктури.

Чому не постачали ці системи протягом весни – літа? Загострення не бачили такого, яке б передбачало надання такого типу озброєння,

– зазначив політолог.

Також, на думку Вігірінського, партнери не надають озброєння, яке могло б дістати до Кримського мосту, бо вважають, що ЗСУ здатні звільнити Мелітополь, і звідти вже діставати наявними у себе засобами.

"Вони оцінюють з точки зору загострення як в напрямку України, коли ми говоримо про ракетні обстріли й вражання об'єктів критичної інфраструктури, і одночасно оцінюють її з точки зору можливого постачання в напрямку загострення відносин з Росією" – підсумував Вігірінський.

Чому постачають так мало

За словами політолога, постачання важкої техніки, зокрема танків, обумовлено потребами ЗСУ на тих ділянках фронту, де відбуваються бойові зіткнення. Також обсяги постачання залежать від просідання вже наявної техніки і покликано перекрити цю недостачу.

У випадку, якщо така недостача може спричинити погіршення умов на лінії зіткнення, тоді партнери погоджують покрити цю недостачу. Україна тут може або погодитись, або бойкотувати постачання. Але бойкотування може призвести до повного припинення допомоги, а тому вимушена погоджуватись на такий варіант.

На жаль, весь період війни, який нас очікує попереду, він буде проходити не в режимі "великого мега-супермаркету", при якому можна вибирати те, що ти хочеш і тобі це надають,

– зазначив Андрій Вігірінський.

Також політолог пояснив, що кожна країна-партнерка буде опиратись на дані своїх міністерств оборони, своїх збройних сил та своїх розвідок в питання постачання й будуть визначати потребу на найближчі тижні або місяці.

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Андрій Вігірінський пояснив, що країни-партнерки не ухвалюють рішення про передачу танків, бо не бачать, що в найближчі місяці будуть активні наступальні дії, а тому не вважають за потрібне робити це саме зараз.

Просто через те, що Україна знаходиться в певних ділянках фронту, в лінії, яка не передбачає активних наступальних операцій. Так оцінюють ситуацію наші союзники, ми намагаємось їх переконати в тому, що активні наступальні операції ми здійснюємо, готуємось до них і, відповідно, нам потрібна ця техніка,

– сказав Вігірінський.

Внаслідок таких перемовин, народжується рішення, яке знімає певне табу на постачання важкої техніки. Останнє таке табу було знято на початку 2023 року. Багато що також залежить від успіхів ЗСУ на фронті. Чим більше буде позитивних результатів у війні, тим більше зброї будуть постачати.

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