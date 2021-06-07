Почему Притула ушел из "Голоса": трансляция с Юрчишиным

Сергей Притула заявил, что покидает партию "Голос" из-за нового руководства. В то же время он убеждает, что уходить из политики точно не планирует.
В частности, Притула отметил, что политическая сила отдалилась от начальных основ очень далеко. Поэтому, как он считает, уже можно констатировать точку невозврата.
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Своего коллегу поддержала и член политсилы Александра Устинова. По ее словам, глава фракции Ярослав Железняк и председатель партии Кира Рудик выжимают людей.
Политологи считают, что Притула имеет целью создать собственный политический проект. Из-за его выхода, по словам экспертов, "Голос" не потеряет своих рейтингов.
Конфликт в политсиле разгорелся еще несколько месяцев назад. Тогда сразу 10 народных депутатов получили уведомления от руководства о возможном исключении из фракции.
На какой стадии раскол в партии "Голос", Почему Притула ушел из политсилы, будет ли он создавать свою партию и пойдут ли вслед за ним народные депутаты – смотрите в программе "Между прочим" 7 июня в 20:00. Дмитрий Гнап и Денис Казанский обсудят все актуальные вопросы с нардепом Ярославом Юрчишиным.
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