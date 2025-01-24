В таком случае кремлевский диктатор будет иметь слабый вид. Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет.

Читайте также Россия считает угрозы Трампа пустыми и верит, что способна выдержать еще один год войны, – WSJ

"Единственное, что может произойти, если президент Путин встретится с президентом Трампом – это то, что глава Кремля не получит того, чего хочет. Тогда зачем вообще встречаться? Ведь он только сыграет на руку президенту США. Путин будет иметь не хороший вид, а слабый", – сказал он.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным. Американский лидер хочет обсудить с так называемым главой Кремля прекращение войны в Украине. Глава Белого дома отметил, что готов встретиться с Путиным как можно скорее, чтобы положить конец тому, что он назвал "абсурдной войной". Он добавил, что каждый день до этой встречи украинские и российские солдаты будут гибнуть на поле боя.

Для Путина будет риск потерять власть

Райан МакБет отметил, что Путин буквально не может остановить эту войну, потому что российская экономика сейчас сошла с рельсов и перегревается. Если завтра прекратить войну и отозвать солдат, украинские линии будут полностью заморожены, и там останется определенное количество солдат.

Однако большинство военнослужащих будут демобилизованы. Есть солдаты, которые возвращаются домой, умеют пользоваться оружием, но при этом они безработные и не могут устроиться на работу. Также в один миг все люди на оборонных заводах остаются без работы,

– объяснил ветеран армии США.

По его словам, законы об оружии в России не такие, как в Штатах, но если вы бывший солдат и знаете, как пользоваться оружием, то вы можете его найти. Это не будет очень сложно.

"Теперь имеем идеальный штурм мужчин, которые воевали и знают, как убивать и как пользоваться оружием. Вы можете оказаться повешенными вверх ногами возле заправки, как Муссолини. Или же закончить, как Чаушеску. Поэтому Путин буквально не может остановить эту войну. Ведь если он это сделает, то есть значительный риск, что его могут отстранить от власти", – добавил OSINT-аналитик.