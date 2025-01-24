У такому випадку кремлівський диктатор матиме слабкий вигляд. Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет.

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"Єдине, що може статися, якщо президент Путін зустрінеться з президентом Трампом – це те, що очільник Кремля не отримає того, чого хоче. Тоді навіщо взагалі зустрічатися? Адже він тільки зіграє на руку президенту США. Путін матиме не добрий вигляд, а слабкий", – сказав він.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що хоче якомога швидше зустрітися з Владіміром Путіним. Американський лідер хоче обговорити з так званим очільником Кремля припинення війни в Україні. Глава Білого дому зауважив, що готовий зустрітися з Путіним якомога швидше, щоб покласти край тому, що він назвав "абсурдною війною". Він додав, що кожного дня до цієї зустрічі українські та російські солдати гинутимуть на полі бою.

Для Путіна буде ризик втратити владу

Раян МакБет зазначив, що Путін буквально не може зупинити цю війну, тому що російська економіка зараз зійшла з рейок та перегрівається. Якщо завтра припинити війну і відкликати солдатів, українські лінії будуть повністю заморожені, і там залишиться певна кількість солдатів.

Проте більшість військовослужбовців будуть демобілізовані. Є солдати, які повертаються додому, вміють користуватися зброєю, але при цьому вони безробітні і не можуть влаштуватися на роботу. Також в одну мить всі люди на оборонних заводах залишаються без роботи,

– пояснив ветеран армії США.

За його словами, закони про зброю у Росії не такі, як у Штатах, але якщо ви колишній солдат і знаєте, як користуватися зброєю, то ви можете її знайти. Це не буде дуже складно.

"Тепер маємо ідеальний штурм чоловіків, які воювали і знають, як убивати і як користуватися зброєю. Ви можете опинитись повішеними догори ногами біля заправки, як Муссоліні. Або ж закінчити, як Чаушеску. Тому Путін буквально не може зупинити цю війну. Адже якщо він це зробить, то є значний ризик, що його можуть усунути від влади", – додав OSINT-аналітик.