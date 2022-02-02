Ми з вами тут часто граємо в "бабу Вангу" й намагаємось вгадати майбутнє, забуваючи, що у нас ще є астролог Павло Глоба. Його теж хлібом не годуй – дай щось передбачити.

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Передбачення астролога

Ба більше, астролог назвав абсурдом – інформацію про причини, через які Росія вперто відкладає початок вторгнення на територію Україну. Оскільки слухати її Глоба більше не міг – ту інформацію, то вирішив нам все докладно роз'яснити.

Астролог каже, що Путіна лякають не відключення SWIFT, санкції чи відсутність стійкої морозної погоди. Президент Росії не йде в наступ, оскільки боїться несприятливого розташування Марса в сузір'ї Козерога. Саме тому відкладе вторгнення до появи кращого знаку.

Причини відведення військ

Поки наша влада "думає" (насправді ні), чи варто фінансувати центр Павла Глоби, аби він виступав посередником між нами й зірками та тримав їх у несприятливому для Путіна становищі – відкрию вам реальні причини, чому Путін таки почав відводити війська від кордонів з Україною. Вони більш очевидні:

Росія фізично не готова;

Росія фінансово не готова;

Росія політично не готова до війни з Україною.

Росія не готова фізично

Тепер розглянемо кожну із причин детально. Чому Росія фізично не готова до війни з Україною?

Завдяки ультиматумам, які Путін висунув США й НАТО (про кордони Альянсу, заборону військових навчань з Україною, заборону брати Україну в НАТО) – ескалація в один момент перестала бути "конфліктом братніх народів" та стала війною, у яку можуть втягнути увесь світ.

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Цікаво, чи здогадувався Путін, що, намагаючись відгородити Україну від світу, аби залишитися з нами сам на сам – він, навпаки, ще більше об'єднає Європу навколо нашої держави? Навряд чи.



Путін об'єднав Захід навколо України / Фото Getty Images

Втім, тепер США, Велика Британія, Канада, Туреччина, країни Балтії, Чехія, Нідерланди, Данія, зрештою – всі! Усі готові надати Україні військову техніку в разі повномасштабного вторгнення Кремля, а дехто вже почав це робити.

Путін демонструє дружність

Як там кажуть? Риючи яму іншому, головне самому в неї не втрапити. Про це правило Путін, здається, забув. Днями Росії довелося таки зібрати частину своїх цяцьок, демонструючи Європі, що вона мирна країна й готова до перемовин, виявляється.

Навіть вперше з 2019 року сіла за нормандський стіл перемовин. Поки не сам Путін, а лише його радник. Однак очільник Кремля в цей час також був "у справі" – розмовляв з Еммануелем Макроном, якого намагався переконати, що не претендує на Україну. Ага, а Донецьк, Луганськ і Крим – просто самі відпали, виходить?



Путін обговорив з Макроном "гарантії безпеки" / Фото Getty Images

"Окупація" Білорусі

Звісно, ще залишається військовий російський контингент у Білорусі з агресивно налаштованим диктатором Олександром Лукашенком. Йому теж дуже хочеться урвати шматочок путінської уваги, бо про мігрантів усі забули, а з мінським форматом до нього більше ніхто не їздить.



Лукашенко хоче уваги Путіна / Фото Getty Images

Зосереджуючись на Україні, Олександр Лукашенко навіть не здогадується, що військовий контингент, який прибув із сусідньої держави – усе більше загрожує Білорусі, а не нам. Оскільки та навала стає схожою на окупацію, а не на підсилення – на тих "ввічливих зелених чоловічків", які свого часу з'явилися в Криму.

Надійний захист України

Повернемось до Росії, бо маю ще одну причину, чому Кремль не готовий до наступу фізично. А тому що 130-тисячному російському війську на наших кордонах будуть давати відсіч, як мінімум, мільйон наших армійців – це:

Збройні сили України;

Нацгвардія;

поліцейські;

СБУшники;

АТОшники;

тероборона;

ті, хто офіційно мають дозвіл на зброю.

Економічні наслідки для Росії

Чому Росія фінансово не готова? Бо на карті не лише "Північний потік-2", а й можливість купувати й продавати долар.

Може Путін і не боїться відключення SWIFT. Оскільки це не перше попередження від Заходу про подібні санкції – він разом зі своєю політичною верхівкою вже давно підстрахувався. Маю на увазі, що тримає свої гроші десь "ближче до тіла".

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Однак Росія – це не лише Путін. Саме тому проблеми з купівлею та продажем долара, який вже в державі-агресорці різко підскочив у ціні, будуть не лише в очільника Кремля, а й у великого та середнього бізнесу.

Європейський центральний банк попередив банки Євросоюзу (у яких в обсязі виданих кредитів значна сума припадає на Росію) про необхідність підготуватися до можливого запровадження антиросійських санкцій. Ну, а лідери російського Forbes від цієї нестабільності вже втратили за січень 28 мільярдів доларів.

Росія не готова політично

Чому Росія не готова до війни політично? Бо Путіну подобається виглядати в очах своїх людей – месією, спасителем, визволителем і захисником "русского мира", а не слоном "в посудной лавке", яким він є насправді.



Путіну подобається виглядати месією для свого народу / Фото Getty Images

Саме тому конгрес російської інтелігенції на чолі з Андрієм Макаревичем та Лією Ахеджаковою почав збирати підписи, цитую: "Чтобы предотвратить, а если это потребуется, то и остановить войну России против Украины". Сподіваюсь, Путін їх почує або хоча б прочитає.

Підтримка України

Тут проходить цікава паралель: поки росіяни намагаються зупинити свого президента – українці дякують. Але не Путіну, а нашим європейським друзям, які стали пліч-о-пліч з Україною в протистоянні агресії Росії.

Вихідними на Майдані Незалежності в Києві відбулась акція вдячності союзникам України під назвою "ThanksFriends". Кількадесят людей з гаслами й прапорами цих держав зібралися, аби подякувати за зброю, фінанси й міцну проукраїнську позицію.

Тут були прапори:

Великої Британії;

США;

Канади;

Литви;

Латвії;

Естонії;

Польщі;

Чехії;

Туреччини.

Підбиваючи підсумок цього випуску, пригадую вислів російського політика Бориса Немцова про те, що Путін "сумасшедший". Так, можливо, утім навряд чи він – самогубець, погодьтеся.