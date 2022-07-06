Не остановится, – Чичваркин объяснил, почему Путин будет продолжать войну

Эксперты предполагают, что Владимир Путин и его армия выдохлись на войне в Украине. В то же время, другие уверяют, что глава Кремля не собирается останавливаться и хочет захватить всю Украину.

Более подвержен второй теории и бизнесмен Евгений Чичваркин. Об этом он рассказал 24 каналу. Чичваркин считает, что лидер Кремля пока не собирается останавливаться.

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"У них нет оснований, чтобы останавливаться. Ведь деньги за нефть и газ продолжают поступать, поэтому почему он должен останавливаться?" – спрашивает бизнесмен.

По его словам, денег у России достаточно, чтобы ползти дальше. "Так как они нападают в последнее время, выглядит, будто они сконцентрировались на менее масштабных задачах и потихоньку ползут и приносят Путину незначительные победы", – добавил он.

Чичваркин говорит, что пока это ощущается, у главы Кремля нет оснований останавливаться.

Любая захваченная деревня – это маленький плюс в его политической копилке, как ему кажется. И я не вижу причин, почему он должен останавливаться,

– объяснил бизнесмен.

Он говорит, что как только Германия перестанет платить за нефть и газ, введут настоящее нефтяное эмбарго против России, тогда можно будет задуматься о переговорах на других условиях.

По его мнению, когда Украине поставят то вооружение, которое обещали западные страны, тогда и предстоит задуматься о переговорах.

Чичваркин предположил, когда Путин может остановиться: видео



К слову, Институт изучения войны убеждает, что, несмотря на то, что мечты Кремля о "трехдневном захвате Киева" так и не осуществились, Россия не отказалась от идеи захвата всей Украины.

По их данным, после оккупации Луганщины враг пойдет дальше, ведь Владимир Путин продолжает стремиться уничтожить суверенитет Украины и изменить режим. А недавно секретарь Совбеза России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента Кремля касательно так называемой "спецоперации" в Украине.