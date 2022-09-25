Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давыдюк. По его словам, сейчас главная задача Украины – развалить мобилизацию в россии. Это сорвет планы путина и продемонстрирует, что российский диктатор вообще не может управлять собственным государством.

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Украине частично удается срывать в россии мобилизацию

Мобилизация в россии сейчас идет не по плану. Об этом свидетельствует и то, что путин начал еще больше, по источникам Давыдюка, угрожать нанести ядерный удар. Такие сигналы его прислужники "транслируют" в дипломатических кругах.

Думаю, что частично план (сорвать мобилизацию – 24 канал) удается, потому что путин еще больше начал по дипломатическим каналам угрожать ядерными ударами. Это свидетельствует о том, что мобилизация идет очень плохо. Думаю, что сейчас он не смог собрать и 50-60 тысяч, которых убили в Украине,

– подчеркивает Давыдюк.

Политолог убежден, что путин не сможет собрать и 100 тысяч человек. Они всеми силами пытаются отмобилизовать пьяную сволочь, которая еще до выезда сражается друг с другом. Из-за этих неудач путин продолжает еще больше угрожать ядерными ударами.

Он снова идет в крайности. Каждый раз, когда Украина дает пинка путину, он хватается за ядерную кнопку. Здесь неважно, стратегическую или тактическую. Это – использование ядерного оружия – крайней точки сдерживания. А он делает это для шантажа,

– говорит Давыдюк.

По его мнению, самый лучший вариант, как разобраться с россией – буквально ее разделить. Пусть США и Китай договорятся и буквально "разполовинят" это государство. Тем более, когда-то были другие примеры разделения – Германия, Северная и Южная Кореи и прочее.

Мобилизация не сработала – путин прибегает к крайностям – Давыдюк: смотрите видео

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, каким образом российский диктатор путин может использовать ядерное оружие против Украины. Впрочем, он уверен, что оккупанты не смогут полностью скрыть подготовку к такому удару.