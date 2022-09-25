Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, зараз головне завдання України – розвалити мобілізацію в росії. Це зірве плани путіна та продемонструє, що російський диктатор взагалі не може керувати власною державою.

До теми У США вже вироблений протокол відповіді на застосування росією ядерної зброї, – Піонтковський

Україні частково вдається зривати в росії мобілізацію

Мобілізація в росії зараз йде не за планом. Про це свідчить й те, що путін почав ще більше, за джерелами Давидюка, погрожувати завдати ядерний удар. Такі сигнали його посіпаки "транслюють" в дипломатичних колах.

Думаю, що частково план (зірвати мобілізацію – 24 канал) вдається, бо путін ще більше почав по дипломатичних каналах погрожувати ядерними ударами. Це свідчить, що мобілізація йде дуже погано. Думаю, що зараз він не зміг зібрати й 50-60 тисяч, яких вбили в Україні,

– наголошує Давидюк.

Політолог переконаний, що путін не зможе назбирати й 100 тисяч людей. Вони всіма силами намагаються відмобілізувати п'яну сволоту, яка ще до виїзду б'ється одна з одною. Через ці невдачі путін продовжує ще більше погрожувати ядерними ударами.

Він знову йде в крайнощі. Кожен раз, коли Україна дає стусана путіну, він хапається за ядерну кнопку. Тут неважливо, чи стратегічна, чи тактична. Це – використання ядерної зброї – крайньої точки стримування. А він робить це для шантажу,

– говорить Давидюк.

На його думку, найкращий варіант, як розібратися з росію – буквально її розділити. Нехай США та Китай домовляться і буквально "розполовинять" цю державу. Тим паче колись були інші приклади поділу – Німеччина, Північна та Південна Кореї тощо.

Мобілізація не спрацювала – путін вдається до крайнощів – Давидюк: дивіться відео

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, у який спосіб російський диктатор путін може використати ядерну зброю проти України. Утім, він впевнений, що окупанти не зможуть повністю утаємничити підготовку до такого удару.