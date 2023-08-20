Спецслужбы хотят от Путина увольнения Шойгу, военное положение и всеобщую мобилизацию, – Bloomberg

Президент России пытается удержать власть и не проиграть войну. Западные аналитики убеждены, что Владимир Путин балансирует между предвыборными обещаниями, "стабильностью" и решением уволить министра обороны Шойгу, объявив после этого всеобщую мобилизацию и военное положение.

После более чем 18 месяцев войны экономика России окончательно скатилась в пропасть, а дела на поле боя для оккупантов – плохи. Для Путина это проблема, потому что вскоре президентские выборы. Он не хочет пугать электорат мобилизацией и войной.

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В Кремле поделились на два лагеря

Как отмечают в издании Bloomberg, нацбанк России сейчас пытается стабилизировать курс рубля перед электоральным циклом. В то же время шаткое положение Путина усилило мятеж Евгения Пригожина – главаря группы "Вагнера".

Среди его главных требований было увольнение со своих должностей главы минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Мотивировал это Пригожин тем, что, по его мнению, эти так называемые военачальники "воюют не так, как надо".

Авторитет Путина как гаранта стабильности сильно пострадал после мятежа Евгения Пригожина. По словам пяти человек, знающих ситуацию, сторонники "жесткой линии" хотят замены Шойгу в рамках перехода к более агрессивному ведению войны. В частности, они выступают за полномасштабную мобилизацию и военное положение,

– пишут эксперты со ссылкой на открытые данные и собственные источники.

Собственно, из всего вышеизложенного, вырисовывается картина раскола внутри российских элит: одни представители элит, особенно спецслужбы (ФСБ), выступают за "эффективную войну", а другие – "за стабильность". Конечно, при определенном сценарии событий это может никак не повлиять на способность диктатора удерживать власть еще некоторое время. Однако, очевидно, для кремлевского карлика важно быть "народным лидером".

Россия все равно за диктатуру

Несмотря на это, не следует думать, что уже в ближайшие недели враждебное государство развалится, а граждане России изберут на президентских выборах в 2024 году не Путина, а кого-то другого.

Поддержка нынешнего вождя достаточно стабильна, в частности, из-за щедрых социальных выплат для беднейших слоев населения. В этом контексте как раз стабилизация рубля, что в последние недели упал до 100 единиц за один доллар, крайне важна.

Как уверяют социологи, всего 23% граждан России полагают, что их страна движется в неправильном направлении. После мятежа Пригожин этот показатель на непродолжительное время вырос до 30%.

Если Путин удержит власть до 2030 года, он сравнится по срокам правления с Иосифом Сталином. Реакцией Кремля на мятеж Пригожина, которая "должна была бы помочь" стабилизировать шаткое положение Кремля, был закон о возможности при указании президента создания губернаторами собственных армий.