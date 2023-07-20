Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Интересно, что лидеры Китая, Индии, Бразилии, Индии и ЮАР будут на саммите БРИКС. Путин поучаствует только по видеосвязи, а вместо него поедет туда глава МИД Сергей Лавров.

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Почему Путин не едет на саммит БРИКС

По словам Рейтеровича, понятно, что Путин опасается, что его задержат из-за ордера на арест от Международного уголовного суда. Эта ситуация может быть даже немного комической.

Тут есть две причины. Первая – он действительно трус. Он испытывает страх, что его, если не арестуют, то попытаются публично вручить ордер. Это будет позорно для него. Или он может даже начать бегать от следователей,

– заметил Рейтерович.

Есть еще одна несколько более важная причина. Вероятно, он боится сейчас уезжать из России. Ведь неуверен, не начнутся ли при его отсутствии разные попытки внутреннего переворота. Похожие истории происходили и во времена Российской империи, и во времена СССР.

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Конечно, россиянам начнут рассказывать, что саммит БРИКС – вообще незначительное событие. Да и в Путина вроде бы есть более важные дела. Однако на самом деле ситуация гораздо более серьезная.

Для россиян что-нибудь придумают – и они все проглотят. Но с точки зрения глобальной дипломатии это дополнительный сигнал, что позиции Путина существенно ослабли. И он не имеет такого влияния, как имел раньше,

– заметил Рейтерович.

Путин не едет на саммит БРИКС: коротко