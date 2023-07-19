Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже подтвердил, что Путин примет участие в саммите в формате "онлайн". Очевидно, в ЮАР вздохнули с облегчением. Тем временем украинские мемотворцы изрядно активизировались.

Обратите внимание Испугался ордера: Путин таки не посетит саммит БРИКС в Южной Африке

Подробности

Еще весной 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Это значит, что если бы "бункерный дед" решил выйти из бункера и припереться на саммит, его бы там взяли "под белые ручонки". В ЮАР даже открыто заявляли, что будут не очень рады его видеть. Что ж, похоже, скоро бункерный сможет чувствовать себя в безопасности только в своем бункере.

Украинцы уже остроумно отреагировали на испуг Путина и, как всегда, ответили мемами.

Как украинцы шутят по поводу испуга Путина

"Бункерного деда" замуровали украинцы.



Путина "замуровали" / @banderivez

"Бункерный дед" изрядно испугался того, что его арестуют. Что ж, этого и следовало ожидать.

А вот – и настоящая причина, почему Путин остается дома.

Не обойдется теперь без кардинальных изменений.



Однако своего ареста Путин еще дождется / Скриншот из сети



А сколько было разговоров / Скриншот по сети

Сколько бы Путин ни скрывался и ни убегал, ему придется ответить за все свои преступления.