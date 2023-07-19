Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже подтвердил, что Путин примет участие в саммите в формате "онлайн". Очевидно, в ЮАР вздохнули с облегчением. Тем временем украинские мемотворцы изрядно активизировались.
Обратите внимание Испугался ордера: Путин таки не посетит саммит БРИКС в Южной Африке
Подробности
Еще весной 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Это значит, что если бы "бункерный дед" решил выйти из бункера и припереться на саммит, его бы там взяли "под белые ручонки". В ЮАР даже открыто заявляли, что будут не очень рады его видеть. Что ж, похоже, скоро бункерный сможет чувствовать себя в безопасности только в своем бункере.
Украинцы уже остроумно отреагировали на испуг Путина и, как всегда, ответили мемами.
Как украинцы шутят по поводу испуга Путина
"Бункерного деда" замуровали украинцы.
Путина "замуровали" / @banderivez
"Бункерный дед" изрядно испугался того, что его арестуют. Что ж, этого и следовало ожидать.
А вот – и настоящая причина, почему Путин остается дома.
Не обойдется теперь без кардинальных изменений.
Однако своего ареста Путин еще дождется / Скриншот из сети
А сколько было разговоров / Скриншот по сети
Сколько бы Путин ни скрывался и ни убегал, ему придется ответить за все свои преступления.