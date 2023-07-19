Президент ПАР Сиріл Рамафоса вже підтвердив, що Путін візьме участь у саміті у форматі "онлайн". Вочевидь, у ПАР зітхнули з полегшенням. Тим часом українські мемотворці неабияк активізувалися.

Зверніть увагу Злякався ордера: Путін таки не відвідає саміт БРІКС у Південній Африці

Деталі

Ще навесні 2023 року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Це означає, що якби "бункерний дід" вирішив вийти з бункера й припхатися на саміт, його б там взяли "попід білі рученьки". У ПАР навіть відкрито заявляли, що будуть не надто раді його бачити. Що ж, схоже, невдовзі бункерний зможе почуватися у безпеці лише у своєму бункері.

Українці вже дотепно відреагували на переляк Путіна й, як завжди, відповіли мемами.

Як українці жартують з переляку Путіна

"Бункерного діда" замурували українці.



Путіна "замурували" / @banderivez

"Бункерний дід" неабияк перелякався того, що його заарештують. Що ж, цього й варто було чекати.

А ось – і справжня причина, чому Путін залишається вдома.

Не обійдеться тепер й без кардинальних змін.



Однак свого арешту Путін ще дочекається / Скриншот з мережі



А скільки було розмов / Скриншот з мережі

Скільки б Путін не ховався й не тікав, йому доведеться відповісти за всі свої злочини.