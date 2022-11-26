Злая шутка для Путина: как собственная удача загнала диктатора в затруднительную ситуацию

Российский диктатор Владимир Путин за время своей власти почти не привык к поражениям. Он компенсирует свои унижения, которые у него были в 1990 годах.

Об этом для 24 канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он считает, что для Путина президентство компенсировало все предыдущие неудачи.

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"Он вошел в роль постоянного победителя. Пытался забыть неудавшийся предыдущий опыт. Сейчас он действительно оказался заложником своих успехов и потерял обоняние", – сказал Галлямов.

Путин действует как Гитлер

По мнению политолога, кремлевский диктатор утратил чувство реальности. Он отметил, что большое количество тактических побед Путина убедило его в якобы своей стратегической гениальности.

Это огромная его ошибка, потому что нельзя путать тактику и стратегию. Есть очень яркий пример – Гитлер. Человек завоевал тактические успехи и вошел в стратегический тупик. Так же сейчас сделал Путин,

– сказал Галлямов.

Обратите внимание – полное интервью с Аббасом Галлямовым: смотрите видео

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