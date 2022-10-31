Российский президент может намекать на использование оружия массового поражения и угрожать НАТО, чтобы остановить западную помощь Украине. Об этом заявили в Институте изучения войны.

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Почему Путин не стремится ни к эскалации, ни к переговорам

По словам аналитиков, Путин ставит условия для продолжения бросания плохо подготовленных российских войск непосредственно в боевые действия в Украине в обозримом будущем вместо того, чтобы приостановить операции по возобновлению эффективных военных сил.

Также теория победы Путина базируется на использовании суровой зимы, чтобы сломить волю Европы,

– говорят в Институте.

Аналитики считают, что частичная мобилизация в России говорит о том, что Путин не планирует останавливаться и продолжит воевать в 2023 году. Диктатор не рассчитывает на прекращение огня или эскалацию, которая могла завершить войну на его условиях.

В Институте подчеркнули, что у российского президента будет возможность наблюдать за влиянием зимы на свободу европейцев, чтобы решить – отправлять весной в Украину своих призывников или прибегнуть к другим действиям.

НАТО не позволит России выиграть войну в Украине

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО не может позволить России победить войну в Украине, поскольку эта победа могла бы стать угрозой всему миру. К тому же это развязало бы руки другим авторитарным режимам.

По словам Столтенберга, победа России была бы катастрофой и трагедией для украинцев. Он подчеркнул, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, чего может добиться Украина за столом переговоров, всецело зависит от силы на поле боя.

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