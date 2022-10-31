Російський президент може натякати на використання зброї масового ураження і погрожувати НАТО, щоб зупинити західну допомогу Україні. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Чому Путін не прагне ані ескалації, ані переговорів

За словами аналітиків, Путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні в осяжному майбутньому замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил.

Також теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи,

– кажуть в Інституті.

Аналітики вважають, що часткова мобілізація в Росії свідчить про те, що Путін не планує зупинятися і продовжить воювати у 2023 році. Диктатор не розраховує на припинення вогню або ескалацію, яка могла завершити війну на його умовах.

В Інституті підкреслили, що російський президент матиме можливість спостерігати за впливом зими на свободу європейців, щоб вирішити – відправляти навесні в Україну своїх призовників або вдатися до інших дій.

НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні

Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що НАТО не може дозволити Росії перемогти війну в Україні, оскільки ця перемога могла б стати загрозою для всього світу. До того ж це розв'язало б руки іншим авторитарним режимам.

За словами Столтенберга, перемога Росії була б катастрофою та трагедією для українців. Він підкреслив, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Але те, чого може досягти Україна за столом переговорів, цілком залежить від сили на полі бою.

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