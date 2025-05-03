Причина очень проста: почему Путин объявляет "перемирие" только на три дня

Путин объявил перемирие до 9 мая, которое продлится всего три дня. При этом Россия до сих пор не принимает ни одного серьезного предложения по длительному прекращению боевых действий.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире 24 Канала подчеркнул: прекращение войны хотя бы на 30 дней могло бы создать пространство для начала реальных переговоров. Пока же их нет – есть только имитация. Вместо полноценного диалога – бесконечные консультации между США и Россией, а также между Украиной и США.

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Путин не намерен останавливать войну

Он добавил, что причина очень проста – Владимир Путин не собирается прекращать войну. То, что происходит сейчас, нельзя назвать переговорами. Это лишь бесконечное уточнение позиций.

Путин не имеет никакого намерения останавливать войну, а все усилия или их имитация – называйте как хотите – со стороны Трампа по прекращению войны абсолютно лишены перспектив. Так называемая "миротворческая миссия Дональда Трампа" – провальная и не имеет никакого шанса на успех,

– рассказал Игорь Яковенко.

По его словам, позиция Путина – это полное отрицание компромиссов. Даже потратив сколько угодно времени на поиск точки соприкосновения между противоположными позициями, найти ее не удастся. Просто потому, что Путин этого не хочет.

И это так называемое "перемирие" ко Дню "победобесия" – это математически точное доказательство того, что Путин не собирается прекращать боевые действия. Ведь именно он единолично провозглашает перемирие только на три дня.

Украина поддерживает каждый день без ракет

"Это перемирие принимается только по той причине, что Украина готова поддержать любой день, когда на головы украинцев не падают бомбы – несмотря на весь издевательский характер этой инициативы. Тем не менее, каждый день без ракет, "шахедов" и смертей – будет восприниматься с облегчением", – объяснил Яковенко.

Он подчеркнул: единственный человек, который действительно может прекратить войну, – это Путин. И одновременно, единственный человек, который не хочет этого делать, – также Путин. Другими словами, ключ к прекращению войны – в его руках. Что касается Трампа – у него нет никакого ключа к Путину. Это уже доказано с абсолютной точностью. И доказано не словами, а самой логикой и ходом так называемых "переговоров", которые являются лишь имитацией диалога.