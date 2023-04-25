Об этом 24 Каналу заявил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он уточнил, что российский диктатор был в 150 километрах от передовой. В то же время аналитики отмечают, что сейчас Кремль полагается на нового командующего Воздушно-десантными войсками России генерала-полковника Михаила Теплинского.

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"Коней на переправе не меняют, но когда утопаешь, то уже нужно что-то делать, чтобы как-то спастись. Хотел разобраться, непосредственно, что там происходит и найти виновных", – заявил Гетьман.

Но все понимали, что виновных найдут. И это, по словам военного аналитика, будет не министр обороны Сергей Шойгу, не начальник генштаба России Валерий Герасимов и, конечно, не сам российский диктатор.

Найдут козла отпущения и изменят людей, которые вроде бы плохо выполняли приказы. Как в российской армии все построено: они отдали нелепый приказ, который невозможно выполнить,

– рассказал майор запаса ВСУ.

А для этого нет ни сил, ни средств, ни возможностей. Но приказ есть. И тогда кто-то его начинает выполнять, но сделать это не может.

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Проблема в приказе

"Что дальше делается: вместо того, чтобы анализировать, почему не удалось предпринять определенные действия в обороне или в атаке, что присуще любой армии, по крайней мере, сознательной армии мира, они решили очень просто", – подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

Мол, если человек не выполнил приказ, то его нужно поменять или расстрелять. И после того поставить нового человека, который бы "хорошо выполнил приказ".

"Все дело в том, что "плохо выполнял приказ". А дело в другом, что плохой приказ был. Его невозможно было выполнить. Но это тогда можно выйти на самих себя, но для них недопустимо", – убежден он.

Поэтому в Москве и нашли козла отпущения. И так в России будут делать постоянно.

Неприкосновенные

Алексей Гетьман уверен, что такая ротация даже высокого военного руководства России будет происходить. Однако есть неприкосновенные люди – Герасимов, Шойгу и, возможно, еще ряд людей, приближенных к Владимиру Путину.

"Их трогать не будут, и будут все стрелки переводить на людей. Такой приказ выполнить было просто невозможно той армией, которая есть в России", – подытожил он.

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