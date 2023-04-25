Про це 24 Каналу заявив військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він уточнив, що російський диктатор був за 150 кілометрів від передової. Водночас аналітики зазначають, що нині Кремль покладається на новопризначеного командувача Повітряно-десантними військами Росії генерала-полковника Михайла Теплінського.
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"Коней на переправі не змінюють, але коли тонеш, то вже треба щось робити, щоб якось врятуватися. Хотів розібратися, безпосередньо, що там відбувається і знайти винних", – заявив Гетьман.
Та всі розуміли, що винних таки знайдуть. І це, за словами військового аналітика, будуть не міністр оборони Сєргєй Шойгу, не начальник генштабу Росії Валєрій Герасимов і, звісно, не сам російський диктатор.
Знайдуть цапа-відбувайла і змінять людей, які начебто погано виконували накази. Як в російській армії все побудовано: вони віддали безглуздий наказ, який неможливо виконати,
– розказав майор запасу ЗСУ.
А для цього немає ані сил, ані засобів, ані можливостей. Але наказ є. І тоді хтось його починає виконувати, але зробити це не може.
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Проблема в наказі
"Що далі робиться: замість того, щоби аналізувати, чому не вдалося зробити певні дії в обороні чи в атаці, що притаманне будь-якій армії, принаймні, притомній армії світу, вони вирішили дуже просто", – наголосив ветеран російсько-української війни.
Мовляв, якщо людина не виконала наказ, то її треба поміняти або розстріляти. І після того поставити нову людину, яка б "добре виконала наказ".
"Уся річ в тому, що "погано виконувала наказ". А річ в іншому, що поганий наказ був. Його неможливо було виконати. Але це тоді можна вийти на самих себе, але для них неприпустимо", – переконаний він.
Тому в Москві й знайшли цапа-відбувайла. І так в Росії будуть робити постійно.
Недоторкані
Олексій Гетьман упевнений, що така ротація навіть високого військового керівництва Росії буде відбуватися. Однак, є недоторканні люди – Герасимов, Шойгу та, можливо, ще низка людей, які наближені до Владіміра Путіна.
"Їх чіпати не будуть, і будуть всі стрілки переводити на людей. Такий наказ виконати було просто неможливо тою армією, яка є в Росії", – підсумував він.
Що відомо про звільнення командувачів у Росії
- В Інституті вивчення війни заявили, що 20 квітня Владімір Путін підписав наказ про низку змін у військовому командуванні Росії.
- Російський диктатор офіційно звільнив командувача Східного військового округу генерал-полковника Рустама Мурадова. Ймовірно, це стало наслідком катастрофічного наступу окупантів на Вугледар. Це призвело до значних жертв серед росіян. Також було втрачено багато військової техніки.
- Путін змусив піти у відставку і генерала армії Олександра Дворнікова. Повідомляється, що він командував окупантами в Україні у квітні 2022 року.
- Пішли у відставку також колишній командувач Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов та інші командири.