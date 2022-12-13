10 вопросов к Путину: почему в России впервые за 10 лет отменили крупную пресс-конференцию

12 декабря стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отменял традиционную крупную пресс-конференцию, а также отказывается от не менее традиционного обращения в парламент и новогодние торжества в Кремле. Человек, не интересующийся политикой, в этот момент должен громко воскликнуть "а что же произошло?"

Для существующего в России авторитарного режима очень важны церемониал и собственные традиции, которые именуют "скрепами". Одной из них является большая пресс-конференция Путина, которая с годами приобрела чуть ли не сакральное значение "явления властелина подчиненным". 24 канал анализирует, почему Путин все же отважился ее отменить.

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Что такое "большая пресс-конференция Путина" и почему она так важна

Первая такая пресс-конференция состоялась в 2001 году в формате вопросов и ответов. Вопросы специально подбирались таким образом, чтобы показать мудрость вождя и его способность быть "специалистом по всем вопросам". Ответы демонстрировали доминирование Путина над всеми спарринг-партнерами в России и мире и одновременно близость к народу. Это достигалось фирменным сортирным юмором президента, сформировавшимся во времена "Застоя".

Традицию крупных пресс-конференций прервало избрание Медведева, но по возвращении в Кремль Путин вернулся к этой практике.

Начиная с 2012 года декабрьские пресс-конференции диктатора вновь стали традиционными "смотрами достижений". Они приобрели собственную мифологию и правила, превратились в многочасовые марафоны с обязательным церемониалом, своими звездами, "тусовкой" и фриками, "показухой" и диким кринжем, а также классическим набором тем и заявлений, которые в народе получили ироническое название "Путин- бинго".

Фактически пресс-конференции российского президента стали не просто элементом шоу, но и инструментом утверждения Путина и его легитимности. Именно поэтому отмена пресс-конференции – 2022 стала для многих неожиданностью, однако, удивляться нечему.

"Карнавала не будет"

Пресс-секратарь российского диктатора и один из главных персонажей шоу – Песков – объяснил отмену неотложными делами. Якобы у Путина есть график международного турне, не позволяющий реализовать многолетнюю традицию.

Такое заявление является ничем иным, как "хорошей миной при плохой игре". Дело в том, что график президента – вопрос сложный, он планируется заранее. Это касается и традиционной пресс-конференции, и дальних поездок – последние вообще нуждаются в еще больших усилиях, ведь нужно согласовать позиции сразу нескольких государств.

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Таким образом, Путин либо заранее не планировал "выход в люди" на пресс-конференции и нашел "отмазку", либо тема турне появилась внезапно. Тогда это может свидетельствовать уже об истерических поисках пятого угла в ситуации цейтнота.

Так почему же пресс-конференцию Путина отменили

Очевидный ответ на этот вопрос дали аналитики из британского Минобороны. Путину просто нечего ответить своим подчиненным, ведь ему обязательно придется отвечать на вопрос о войне, а ее в России до сих пор запрещено называть войной.

10 вопросов, на которые у Путина не будет ответа:

почему в Украине уже убили 100 000 оккупантов (а на время проведения пресс-конференции ВСУ точно бы не отказали ему в таком подарке);

почему Россия терпит поражение в Украине и сдает земли, которые только в сентябре объявила своими "исконными";

почему неизвестные беспилотники уничтожают ядерную триаду России;

почему "вторая армия мира" нынче воюет оружием времен Второй мировой;

почему в России продолжается "частичная мобилизация", вырвавшая из экономики сотни тысяч россиян (вопроса о снаряжении "мобиков" не будет, эту тему перехватил и сейчас заботится о ней телеканал "Дождь" );

почему жить в России становится все сложнее, дороже и страшнее;

почему экономика России умирает, а ее население обречено на нищету;

почему из России ушли все мировые сознательные бренды;

когда, наконец, будут нанесены удары по центрам принятия решений Украины и когда со дна Черного моря всплывет крейсер Москва;

почему газовая и нефтяная сверхдержава не может газифицировать треть своих городов и сел.

Перечень вопросов можно продолжать до бесконечности и такая пресс-конференция точно длилась бы дольше, чем традиционные для Путина 5 часов.

Ответов на эти вопросы, которые устроили бы россиян, у Путина нет, ведь честный ответ на любой из них предусматривает личную ответственность инициатора вторжения, который не только "потерял все полимеры", но и не оправдал пожеланий простых россиян и не уничтожил Украину и не истребил украинцев.

Именно поэтому, во избежание публичного фиаско, для Путина придумали, что он пообщается с журналистами "во время заграничных поездок", а местные "холопы" как-то справятся сами.

Царь дождей

В свое время британский этнолог Джеймс Джордж Фрезер в своей монументальной работе "Золотая ветвь" рассказал о существовании у африканских племен феномена под названием "Мата Кодоу", т.е. Царей дождей. В функциональные обязанности "царей дождей" входило вызывание осадков – если они "справлялись с задачей", то имели и работу, и уважение, но если "что-то шло не так" – их приносили в жертву, чтобы "задобрить" богов и вызвать дождь.

Такие явления любознательный исследователь также обнаружил в других частях мира – среди активных культур и тех, которые уже стали историей. Исследование Фрезера стало научной сенсацией, дало жизнь целым течениям в науке, а также заставило увидеть параллели с современными событиями. Чем, по сути, и занимались социологи и политологи следующие 100 лет.

И если на цивилизованный мир схемы Фрезера сейчас не накладываются, то для периферийной России – идеально. В этой стране негосударственные институты не функционируют и существуют только как доля карго-культа, а роль автократа Путина сведена к абсолюту.

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В этих обстоятельствах он постоянно подтверждает свой статус мачо, альфасамца и тотального доминатора. Собственно, большая пресс-конференция была одним из ритуальных подтверждений прочности Путина. И вот ее "вдруг не стало".

Мудрая пантера Багира в повести современника Фрезера – Киплинга по аналогичному поводу говорила: "Акела промахнулся", в старом советском мультике эту реплику уже говорил прислужник Шер-хана – шакал Табаки. Суть ее понятна, как и то, что делают с теми, кто "промахнулся".

Когда вождь стаи промахивается, его зовут мертвым волком, хотя он еще жив, потому что жить ему остается недолго,

– Редъярд Киплинг разъясняет фразу из своей "Книги джунглей".

О связи России с дикими архаическими племенами и их культами Путину напомнили еще осенью. Вестником, приносящим дурные вести, стал нелепый воспеватель "русского мира" и "философ" Дугин. Еще в ноябре после бегства российской армии из Херсона он сравнил Путина с царем дождя Фрезера и сделал пророчество, по которому владыке России теперь придется жить всю оставшуюся его жизнь. В таких условиях большая пресс-конференция для Путина откровенно лишняя.