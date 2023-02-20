Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже заявил, что Китай размышляет над тем, чтобы передать России летальную помощь. В то же время в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности он уже предупредил китайского дипломата о последствиях такого решения. Почему визит Ван И в Москву знаковый для будущего России и какие угрозы для самого Китая –читайте в материале 24 Канала.

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Почему визит Байдена в Киев – это также и ответ Китаю

Справочно! Ван И долгое время был министром иностранных дел Китая, а сейчас возглавляет Канцелярию комиссии по иностранным делам Компартии Китая. Этот орган отвечает за надзор за внешней политикой страны.

Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала подчеркнул, что визит Байдена в Киев является мощным сигналом всему миру, прежде всего, всем тоталитарным режимам.

Визит Байдена – ответ не только Путину, но и Китаю. Китай попытался влезть и объявил о своем видении – давайте останавливать войну, но с учетом интересов России. С этим Ван И прибыл в Москву, как раз из Мюнхена, где был жестко предупрежден о том, что военная помощь России будет дорого стоить Китаю. Таким образом, США передали сигнал всем тоталитарным лидерам, кто контролирует ситуацию,

– отметил Тарас Загородний о значении визита Байдена в столицу Украины.

Загородний рассказал, что означает для Китая визит Байдена в Украину: смотрите видео

Согласен с украинским политологом известный российский публицист из США Андрей Пионтковский. Свою позицию он озвучил в эфире 24 Канала.

"В отличие от "последнего китайского предупреждения", у США есть все рычаги влияния", – считает эксперт.

Китай предупрежден, Байден также эту тему поднял: если КНР начнет передавать летальное оружие россиянам, это будет иметь очень серьезные последствия, даже не военного, а экономического характера. Китай и США прочно экономически связаны, и если бы Китай начал передавать оружие, американцы пошли бы на разрыв экономических связей, который бы уничтожил экономику Китая,

– Пионтковский о предупреждении Китая.

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Как Путин пытается продать Россию Китаю

Также Пионтковский объяснил, почему Китай так упорно "влезает" в эту тему. Для Пекина здесь есть прямая выгода. КНР сейчас наживается на России и играет в долгую. Ценой поддержки Китая для России станет ее суверенитет. Таким образом, Путин сейчас ради того, чтобы продолжать войну в Украине, продает Китаю собственную страну.

Китай сейчас получает из России по копеечным ценам энергоносители, поскольку Запад закрыл для россиян свои рынки. Китай как монополист-покупатель диктует свои цены и свободу. Фактически Китай уже господствует экономически как на Дальнем Востоке, так и в Восточной Сибири, а то и Западной. Россия становится не младшим партнером, а прямым вассалом Китая, более того – зависимой от Китая полностью. И Китай это вполне устраивает,

– Андрей Пионтковский о китайской ловушке для России.

Если Китай имеет очевидную для себя выгоду, то позиция Путина слабая, это похоже на хаотические попытки гасить пожар стаканом воды и такую тактику трудно назвать дальновидной. По мнению Пионтковского, поддержка Китая сейчас не поможет Путину, он сам закладывает мину замедленного действия под свой собственный режим.

Что не так с китайским "мирным планом"

Есть предположение, в чем заключается "китайский мирный план", эта "речь о мире", которую Си Цзиньпин должен озвучить в годовщину вторжения в Украину. Напомним, он сказал, что его план будет исходить из принципа территориальной целостности Украины, а также с учетом "законных" интересов безопасности России.

" Думаю, он предложит возобновление территориальной целостности, но с учетом нейтрального статуса Украины. Считаю, Украина откажется от этого варианта "финляндизации", однако это будет сигнал и для окружения Путина – если Китай говорит о выводе российских войск с территории Украины, значит, у Путина дела плохи и как-то надо от него отмежевываться", – подчеркивает Пионтковский, подразумевая, что фактически "мирный план" Китая на самом деле является ударом по режиму Путина.

Андрей Пионтковский рассказал, как Байден создал проблемы Путину: смотрите видео

Таким образом, можно констатировать, что:

Поддержка Китаем действий России иллюзорна , платить же Путин за нее будет реальными ресурсами и "зонами влияния", которые он вынужден будет отдать Китаю.

, платить же Путин за нее будет реальными ресурсами и "зонами влияния", которые он вынужден будет отдать Китаю. Война, которую он планировал, как расширение собственных "зон влияния" загнала его в тупик , выход из которого возможен только за счет суверенитета, на этот раз – собственного.

, выход из которого возможен только за счет суверенитета, на этот раз – собственного. Ситуация могла бы быть другой, если бы Россия побеждала, но российский план захвата Украины потерпел фиаско, более того, российское вторжение консолидировало коллективный Запад и создало мощную коалицию. Этот факт заставляет Китай быть очень осторожным и прислушиваться к США и Европе.

Кстати, Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на поездку Ван И в Москву и призвал Китай к "прагматизму". В своем интервью для Die Welt Зеленский подчеркнул, что если Китай действительно решит объединиться с Россией, это может привести нас к мировой войне.

Зеленский прав, ведь вступление Китая в войну изменит природу конфликта, превратив его в борьбу с участием двух противоборствующих сторон – авторитарного мира с Китаем, Россией, Ираном и КНДР и демократического мира с Украиной, ЕС, США и даже Японией и Южной Кореей.

Отметим, США рассматривают КНР как союзника России и страну, которая тайно оказывает агрессору нелетальную военную помощь. В США предполагают, что Китай может решиться передать россиянам и летальное оружие.

Этой теме была посвящена встреча Ван И и госсекретаря Энтони Блинкена на полях Мюнхенской конференции безопасности. Теперь с этим багажом китайский дипломат отбыл в Москву, а 24 февраля глава Китая Си Цзиньпин обещает отдельно выступить с "речью о мире", в которой, как ожидается, будет объявлен так называемый "китайский мирный план" по войне в Украине.

Китай в настоящее время занимает причудливую позицию по отношению к российской агрессии – он декларирует стремление к миру и поддерживает территориальную целостность Украины. В частности, не признает аннексию временно оккупированного Крыма, однако прямо не осуждает Россию.