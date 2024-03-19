На Западе не способны разобраться с Путиным по ряду причин. Поэтому, как объяснил в интервью 24 Каналу заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", это должны сделать сами россияне.
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Почему Путина до сих пор не убили
Российский президент Владимир Путин является разыскиваемым военным преступником. Именно по его приказам российская армия вторглась на территорию Украины, незаконно оккупировала несколько областей и Крымский полуостров, а также ежедневно обстреливает мирные украинские города. Однако о его ликвидации даже не говорится.
Запад является консервативным. Запад боится нестабильности. Путин, каким бы он ни был страшным, его можно спрогнозировать. Понятно, что Запад просчитывает несколько сценариев России без Путина. Но на его ликвидацию Запад, конечно, не пойдет. Снос путинского режима – это дело самих граждан России. И мы этим занимаемся,
– подчеркнул "Цезарь".
Добавим, что в мировой истории кровавые диктаторы неоднократно становились целями для спецслужб.
Так, например, в 2020 году ЦРУ поразило две машины, которые выезжали из аэропорта в Багдаде. В одной из них находился иранский генерал Касем Сулеймани. Его американцы считают виновным в смертях солдат США на Ближнем Востоке.
Уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, в начале августа 2022 года дроны ЦРУ нанесли несколько смертельных ударов по кабульскому пентхаусу лидера Аль-Каиды – Аймана Аль-Завахири.
Власть Путина не признают в мире: что известно
- С 15 по 17 марта в России проходили так называемые "выборы" президента. Их результат был настолько очевидным, Владимира Путина даже поздравляли с "победой" заранее. Так, президент Европейского совета Шарль Мишель иронично "поздравил" диктатора с ожидаемой победой еще 15 марта. Он заявил, что это в который раз указывает на то, что у России нет свободы выбора.
- Уже после официально озвученных результатов так называемого голосования, о "победе" Путина высказался и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он сказал, что разочарован в Путине, ведь думал, что тот на выборах наберет 101% "поддержки" россиян.
- Отреагировали на псевдовыборы в России также и в Украине. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Путин – нелегитимный президент. По его словам, в России вообще нет ни президента, ни избирательного процесса. И продлится это до того, пока кремлевский режим не свергнут.