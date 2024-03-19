На Западе не способны разобраться с Путиным по ряду причин. Поэтому, как объяснил в интервью 24 Каналу заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь", это должны сделать сами россияне.

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Почему Путина до сих пор не убили

Российский президент Владимир Путин является разыскиваемым военным преступником. Именно по его приказам российская армия вторглась на территорию Украины, незаконно оккупировала несколько областей и Крымский полуостров, а также ежедневно обстреливает мирные украинские города. Однако о его ликвидации даже не говорится.

Запад является консервативным. Запад боится нестабильности. Путин, каким бы он ни был страшным, его можно спрогнозировать. Понятно, что Запад просчитывает несколько сценариев России без Путина. Но на его ликвидацию Запад, конечно, не пойдет. Снос путинского режима – это дело самих граждан России. И мы этим занимаемся,

– подчеркнул "Цезарь".

Обратите внимание! 12 марта Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон начали ограниченную военную операцию в Курской и Белгородской областях. Сами добровольцы не отрицают, что пришли освободить свой народ от ига путинского режима и самого Владимира Путина, который оккупировал власть в России, и воспринимает народ как "рабов".

Добавим, что в мировой истории кровавые диктаторы неоднократно становились целями для спецслужб.

Так, например, в 2020 году ЦРУ поразило две машины, которые выезжали из аэропорта в Багдаде. В одной из них находился иранский генерал Касем Сулеймани. Его американцы считают виновным в смертях солдат США на Ближнем Востоке.

Уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, в начале августа 2022 года дроны ЦРУ нанесли несколько смертельных ударов по кабульскому пентхаусу лидера Аль-Каиды – Аймана Аль-Завахири.

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