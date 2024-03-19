На Заході не спроможні розібратися з Путіним через низку причин. Тому, як пояснив в інтерв'ю 24 Каналу заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар", це мусять зробити самі росіяни.

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Чому Путіна досі не вбили

Російський президент Владімір Путін є розшукуваним воєнним злочинцем. Саме за його наказами російська армія вторглась на територію України, незаконно окупувала кілька областей та Кримський півострів, а також щоденно обстрілює мирні українські міста. Однак про його ліквідацію навіть не мовиться.

Захід є консервативним. Захід боїться нестабільності. Путін, яким би він не був страшним, його можна спрогнозувати. Зрозуміло, що Захід прораховує кілька сценаріїв Росії без Путіна. Але на його ліквідацію Захід, звісно, не піде. Знесення путінського режиму – це діло самих громадян Росії. І ми цим займаємося,

– наголосив "Цезар".

Зверніть увагу! 12 березня Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон розпочали обмежену військову операцію у Курській та Бєлгородській областях. Самі добровольці не заперечують, що прийшли звільнити свій народ від ярма путінського режиму та самого Владіміра Путіна, який окупував владу у Росії, та сприймає народ як "рабів".

Додамо, що у світовій історії криваві диктатори неодноразово ставали цілями для спецслужб.

Так, наприклад, у 2020 році ЦРУ уразило дві машини, які виїжджали з аеропорту в Багдаді. В одній із них перебував іранський генерал Касем Сулеймані. Його американці вважають винним у смертях солдатів США на Близькому Сході.

Вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на початку серпня 2022 року дрони ЦРУ завдали кілька смертельних ударів по кабульському пентхаусу лідера Аль-Каїди – Аймана Аль-Завахірі.

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