Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, с началом войны России против Украины многие международные организации доказали свою неэффективность.
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Хотя именно такие структуры и организации должны следить за ситуацией безопасности в мире.
"Все диктаторы захотели решить свои проблемы"
Поскольку глава Кремля не получил жесткого ответа сразу, это повлекло определенные последствия.
Сейчас все диктаторы расправили крылья и захотели решить свои проблемы. Если Путин останется безнаказанным в случае войны с Украиной, все захотят захватывать новые территории,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Он добавил, что великие авторитарные страны могут начать нападать на маленькие государства.
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"Путин и крах его режима покажет курс на "закручивание гаек" всем действующим диктаторам. Или же, напротив, может развязать им руки даже в замороженных конфликтах", – сказал политтехнолог.
Что важно сделать после войны в Украине
Поэтому после завершения войны в Украине вся структура безопасности в мире должна быть пересмотрена.
Страны должны разработать четкий алгоритм действий на случай, если одно государство вторгается на территорию другого,
– отметил Тизенгаузен.
Он добавил, что речь может идти об определенных ультиматумах или других методах, которые помогут сдержать агрессию определенных стран.
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