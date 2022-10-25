Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, з початком війни Росії проти України багато міжнародних організацій довели свою неефективність.

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Хоча саме такі структури та організації мали б стежити за безпековою ситуацією у світі.

"Всі диктатори захотіли розв'язати свої проблеми"

Оскільки очільник Кремля не отримав жорсткої відповіді одразу, це потягнуло за собою певні наслідки.

Зараз всі диктатори "розправили крила" і захотіли розв'язати свої проблеми. Якщо Путін залишиться безкарним у випадку війни з Україною, всі захочуть захоплювати собі нові території,

– наголосив Тизенгаузен.

Він додав, що великі авторитарні країни можуть почати нападати на маленькі держави.

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"Путін та крах його режиму покаже курс на "закручування гайок" всім чинним диктаторам. Або ж

навпаки може розв'язати їм руки навіть у заморожених конфліктах", – сказав політтехнолог.

Що важливо зробити після війни в Україні

Тому після завершення війни в Україні вся структура безпеки у світі має бути переглянута.

Країни мають розробити чіткий алгоритм дій на випадок, якщо одна держава вторгається на територію іншої,

– зазначив Тизенгаузен.

Він додав, що може йтися про певні ультиматуми або інші методи, які допоможуть стримати агресію певних країн.

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