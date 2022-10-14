Про це 24 каналу розповіла голова Постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона зауважила, що були певні непорозуміння з колегами із деяких країн, які скептично ставилися до самої ідеї створення трибуналу.

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Які непорозуміння були щодо створення трибуналу

Мезенцева зазначила, що в Парламентській асамблеї Ради Європи вже не вперше лунає заклик до створення Міжнародного трибуналу для керівництва Росії.

Тому трибунал з'являється не вперше в документі. Тут ми маємо вже робочу групу, безпосередньо створену під патронатом президента Зеленського, в яку входять науковці, юристи-міжнародники, представники Кабінету міністрів, МЗС, Офісу Президента і парламентарі,

– сказала голова Постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ.

За її словами, Україна окремо відпрацьовує це питання з колегами із Німеччини й Франції, які скептично ставилися до самої ідеї створення трибуналу. З ними зараз уже є певне потепління та взаєморозуміння.

По-перше, була проблема та скепсис щодо діяльності Міжнародного кримінального суду, який начебто міг би розширити свій мандат, внести зміни в статут і зайнятися злочином агресії, який Росія повторює майже останні 20 – 30 років,

– заявила Мезенцева.

Вона зауважила, що Міжнародний кримінальний суд не має цього в своєму мандаті. Водночас Росія ніколи не визнає Римський статут і не ратифікує його. Тому розширення мандату не допоможе.

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Подальша робота для створення трибуналу

Мезенцева розповіла, що цей наратив нарешті вдалося прибрати. Це надає поштовх і відкриває можливість для створення саме спеціального окремого трибуналу. Під час останньої наради керівництва Ради Європи мовилося про подальшу роботу та перспективи.

Можу вже заявити офіційно, що трибунал і компенсаційні механізми, які пропонує Міністерство юстиції України, стають двома головними пунктами, які підтримує Рада Європи,

– зазначила голова Постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ.

Тож, наголосила вона, ми виходимо в нову пріоритетну робочу площину, співпрацюючи з робочою групою, яка створена на теренах України. Рух відбувається за декількома сценаріями. Далі дуже чітким пріоритетом є презентація напрацьованого документа.

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