Нет соответствующих средств: в Воздушных силах рассказали о трудностях в сбитии баллистических ракет

Россия продолжает ракетный террор против Украины. Однако для атак оккупанты применяют и баллистические ракеты, которым противодействовать нашим силам ПВО трудно и иногда почти невозможно.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. по его словам, у Украины еще нет средств для выявления и сбития баллистических ракет.

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Какие трудности в выявлении и сбитии баллистики

Юрий Игнат отметил, что у Украины нет средств для сбивания гиперзвуковых ракет "Кинжал", поскольку эти ракеты на большой скорости летят по баллистической траектории.

Нет таких средств, которые могут обнаруживать и сбивать такие сверхбыстрые ракеты Кинжал. Это ракета, летящая баллистической траекторией. МиГ-31 доставляет ее к верхним слоям атмосферы, там запускает, и она уже летит и с огромной скоростью опускается на цель.

– объяснил Игнат.

Однако такая же ситуация и с ракетами Х-22, запускаемыми из самолетов Ту-22М. Эти ракеты летят со скоростью до 5 тысяч километров в час. Юрий Игнат отметил, что на сбивание этой цели у сил ПВО есть лишь 40 секунд, что чрезвычайно мало. По словам представителя Воздушных сил, такие ракеты может сбить только зенитно-автоматическая система, которая будет выявлять и уничтожать такую цель, например, Patriot и SAMP-T.

Враг ударил по Украине "Кинжалами"

26 января оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине, запустив 55 ракет. Силам ПВО удалось уничтожить 47 целей. Во время этой атаки враг использовал ракеты Х-47 "Кинжал", которые запустили из 2 самолетов МиГ-31.

Также оккупанты использовали ракеты Х-101, Х-555, "Калибр" и Х-49. Враг попал по объектам энергетической системы Украины, из-за чего в ряде регионов тяжелая ситуация с электроснабжением.