Очень легко посчитать: почему "явка" от оккупантов на псевдореферендуме – фейк

Россияне заявили, якобы "поддержка" жителями оккупированных территорий вхождения в состав россии достигает от 87 до 99%. Такие цифры возможны только, если учитывать, что лишь 10% процентов местного населения участвовали в этом шоу.

То есть те люди, которые получают зарплату от оккупационных администраций. Такое мнение 24 каналу высказал правозащитник и соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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В "референдумах" участвовали россияне, которых завезли в Украину

Так, захватчики запугивали местных рабочих, в случае неявки на так называемый референдум, отправлением на фронт. Кроме того, Украина зафиксировала более 130 задержаний людей, которые не хотели голосовать.

В общей сложности принимали участие (в псевдореферендумах – 24 канал) представители оккупационных администраций – это россияне, которых завозили на временно оккупированные территории Украины, начиная с лета 2022 года,

– рассказал Лисянский.

"В целом эти цифры 90 – 100%, которые они рисуют, состоят из 10% населения, проживающего на временно оккупированных территориях", – объяснил правозащитник.

Лисянский отметил, что говорится именно 10% населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В то время как в Запорожье и Херсонщине не наберется и столько, ведь там нет таких разветвленных оккупационных администраций.

Лисянский объяснил, почему "результаты" псевдореферендумов - фейк: смотрите видео

Цифры, показывающие, что "результаты" псевдореферендумов – фейк

По словам Лисянского, в 2014-2015 годах на территориях Донецкой и Луганской областей проживало более 1,4 миллиона избирателей. В то время как сейчас оккупанты заявляют, что на "референдумах" вроде бы проголосовали около 1 миллиона человек. И это, учитывая, что на временно оккупированных территориях уже прошли процессы принудительной мобилизации и депортации.

Кроме того, согласно цифрам международной организации по миграции 6,8 миллиона человек являются внутриперемещенными лицами, выехавшими из временно оккупированных территорий Украины. А ООН сообщала о более 10 миллионах украинцев, выехавших за границу и сама россия говорила о более чем 3 миллионах "эвакуированных" людей.

Нет сейчас даже миллиона человек на временно оккупированных территориях Луганской области. И это можно даже так открыто сосчитать,

– подытожил правозащитник.

Однако оккупанты игнорируют такую простую математику и заявляют о якобы "результатах" фейкового волеизъявления.

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Какие цифры объявили россияне

оккупанты заявляют чуть ли не о стопроцентной "поддержке" россии местным населением. По их словам, "результаты" псевдореферендумов следующие: