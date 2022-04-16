Почему РФ разгоняет фейк, что Украина хочет нанести удар по ее территории: объяснение Лещенко

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал, зачем Россия разгоняет фейк о том, что Украина хочет нанести удар по ее территории. В частности, политик продемонстрировал перехваченный разговор СБУ.

Соответствующую информацию озвучил Лещенко во время брифинга 15 апреля. В данных СБУ есть разговор, в котором оккупант признается, зачем Россия совершает провокации в отношении Украины.

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Лещенко рассказал, зачем Россия создает провокации в отношении Украины

Этот разговор (перехвачен СБУ – 24 канал) указывает на то, что именно Россия сама обстреляла село Климово в Брянской области, хотя обвинила в этом Украину,

– заявил Лещенко.

Политик объяснил, что это делают для того, чтобы:

добавлять аргументы пропагандистам в России по поводу оправдания действий российской армии;

усиливать российскую пропагандистскую аргументацию, что якобы Украина "малазийский Boeing "сама" сбила и Бучу "сама" устроила и Бородянку, и, конечно же, по Краматорскому вокзалу "сама" нанесла удар".

Более того, российскую пропаганду о Мариуполе распространяет немецкий журналист Томас Репер.

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