Почему Россия до сих пор не может определить границы оккупированных территорий: объяснение аналитика

Россияне не могут определиться с границами оккупированных территорий, понимая, что не могут завоевать их силой. Они не могут сейчас выйти на границы Херсонской или Запорожской областей и прекрасно это понимают.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. Он также отметил, что большинство из них еще понимают, что после развертывания мобилизации – в лучшем случае россияне смогут защищаться.

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"По моему мнению, в массовом сознании россиян сейчас происходят две вещи: десакрализация личности Путина и понимание того, что российская армия не способна выполнять те задачи, которые перед ней ставит командование", – говорит Стуканов.

По его словам, также следует добавить, что россияне видят, что Украина является достаточно сильным и эффективным государством, а раньше они исключительно свысока воспринимали нас.

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Россияне начинают понимать реальную ситуацию

Кстати, российские пропагандисты все чаще высоко оценивают Зеленского, если можно так сказать,

– говорит специалист.

Сергей Стуканов отмечает, что наш президент ездил в Изюм, бывал на передовой уже не раз, а Путин сидит в бункере. "Это абсолютно два разных стиля управления и Зеленский даже в глазах россиян выглядит весомо", – говорит он.

Поэтому они и не "рисуют" границы, ведь не знают, что им делать,

– добавляет аналитик.

В результате последних событий, говорит специалист, российская элита разделилась на два лагеря – одни хотят давить до последнего и, возможно, даже заменить Путина более сильным руководителем, потому что нужно победить во что бы то ни стало.

И вторая тенденция, по словам Стуканова – это понимание бизнеса и элиты, что победить невозможно, поэтому нужно "отползти" от этой войны.