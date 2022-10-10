Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. Він також зазначив, що більшість з них ще й розуміють, що після розгортання мобілізації – в кращому випадку росіяни зможуть захищатися.

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"На мою думку, у масовій свідомості росіян зараз відбуваються дві речі: десакралізація особи Путіна і розуміння того, що російська армія не здатна виконувати ті завдання, які перед нею ставить командування", – каже Стуканов.

За його словами, також слід додати, що росіяни бачать, що Україна є достатньо сильною та ефективною державою, а раніше вони виключно зверхньо сприймали нас.

Детальніше про те, як розгортатимуться події в Росії надалі: дивіться відео

Росіяни починають розуміти реальну ситуацію

До речі, російські пропагандисти все частіше високо оцінюють Зеленського, якщо можна так сказати,

– каже фахівець.

Сергій Стуканов зазначає, що наш президент їздив до Ізюму, бував на передовій вже не один раз, а Путін сидить у бункері. "Це абсолютно два різних стилі управління і Зеленський навіть у очах росіян виглядає вагомо", – каже він.

Тому вони й не "малюють" кордони, адже не знають, що їм робити,

– додає аналітик.

Внаслідок останніх подій, каже фахівець, російська еліта розділилася на два табори – одні хочуть тиснути до останнього і, можливо, навіть замінити Путіна на більш сильного керівника, бо потрібно перемогти будь-що.

І друга тенденція, за словами Стуканова – це розуміння бізнесу та еліти, що перемогти неможливо, тому потрібно "відповзти" від цієї війни.