Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. Він також зазначив, що більшість з них ще й розуміють, що після розгортання мобілізації – в кращому випадку росіяни зможуть захищатися.
Читайте також Є проблеми з постачанням військ на Півдні, – Арестович про наслідки вибухів на Кримському мосту
"На мою думку, у масовій свідомості росіян зараз відбуваються дві речі: десакралізація особи Путіна і розуміння того, що російська армія не здатна виконувати ті завдання, які перед нею ставить командування", – каже Стуканов.
За його словами, також слід додати, що росіяни бачать, що Україна є достатньо сильною та ефективною державою, а раніше вони виключно зверхньо сприймали нас.
Детальніше про те, як розгортатимуться події в Росії надалі: дивіться відео
Росіяни починають розуміти реальну ситуацію
До речі, російські пропагандисти все частіше високо оцінюють Зеленського, якщо можна так сказати,
– каже фахівець.
Сергій Стуканов зазначає, що наш президент їздив до Ізюму, бував на передовій вже не один раз, а Путін сидить у бункері. "Це абсолютно два різних стилі управління і Зеленський навіть у очах росіян виглядає вагомо", – каже він.
Тому вони й не "малюють" кордони, адже не знають, що їм робити,
– додає аналітик.
Внаслідок останніх подій, каже фахівець, російська еліта розділилася на два табори – одні хочуть тиснути до останнього і, можливо, навіть замінити Путіна на більш сильного керівника, бо потрібно перемогти будь-що.
І друга тенденція, за словами Стуканова – це розуміння бізнесу та еліти, що перемогти неможливо, тому потрібно "відповзти" від цієї війни.