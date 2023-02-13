Отмечают, что битва за Бахмут, продолжающаяся более 8 месяцев, имеет много символизма. Победа над городом, разрушенным до руин, была бы просто символической, поскольку 24 февраля близится годовщина вторжения.

Внимание Не только "вагнеровцы": Череватый сказал, какие подразделения воюют на Бахмутском направлении

Москва активизировала усилия, чтобы одержать свою первую значительную победу после месяцев неудач, тогда как Киев настроен удержать свои позиции,

– говорится в статье.

Обе стороны продолжают адское сражение

Аналитики заметили, что даже когда убитых и раненых поспешно вывозят или оставляют на поле боя, обе стороны окопаются и бросают новые войска в Бахмут, чтобы выйти из тупика.

Британская разведка оценила прогресс России как паузу. В то же время это не ослабило давление на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего к увеличению оружия от западных партнеров.

Издание цитирует украинского лидера относительно важности ускорения поставок оружия большой дальности, а также намерения продолжать битву.

Будем бороться за Бахмут, сколько сможем,

– приводит издание слова Зеленского.

Россия имеет преимущество в живой силе

Отсутствие огневой мощи на фронте ощущается остро. В ВСУ признают, что противник имеет огромное преимущество в артиллерии. Более того, численная сила России также пугает.

"Мы стреляем, стреляем и стреляем, но через 5 минут следующие 20 человек идут к нам", – сказал журналистам украинский защитник.

Обратите внимание! Москву и грустную группу наемников Вагнера обвинили в использовании плохо подготовленных и плохо оснащенных новобранцев в качестве "пушечного мяса".

Вагнеровцам запретили отступать

Руководитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что в Бахмуте "ожесточенные" бои разворачиваются на "каждой улице, в каждом доме, на каждой лестничной клетке".

И "свидетели" боевых действий повсюду: от горящих построек до осколков снарядов и окровавленного снега, усеянного медицинским оборудованием.

В городе, который когда-то был известен своим игристым вином и соляными приисками, и в котором проживало 70 000 человек, половина зданий в Бахмуте повреждены или разрушены,

– говорится в статье.

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