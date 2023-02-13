Зазначають, що битва за Бахмут, яка триває понад 8 місяців, має багато символізму. Перемога над містом, зруйнованим до руїн, була б просто символічною, оскільки 24 лютого наближається річниця вторгнення.

Увага Не тільки "вагнерівці": Череватий сказав, які підрозділи воюють на Бахмутському напрямку

Москва активізувала зусилля, щоб здобути свою першу значну перемогу після місяців невдач, тоді як Київ налаштований утримати свої позиції,

– йдеться у статті.

Обидві сторони продовжують пекельну битву

Аналітики зауважили, що навіть коли вбитих і поранених поспішно вивозять або залишають на полі бою, обидві сторони окопаються та кидають нові війська до Бахмута, щоб вийти з глухого кута.

Британська розвідка оцінила прогрес Росії як паузу. Водночас це не послабило тиск на президента України Володимира Зеленського, який закликав до збільшення зброї від західних партнерів.

Видання цитує українського лідера, щодо важливості прискорення поставок зброї великої дальності, а також намір продовжувати битву.

Будемо боротися за Бахмут, скільки зможемо,

– наводить видання слова Зеленського.

Росія має перевагу у живій силі

Відсутність вогневої потужності на фронті відчувається гостро. У ЗСУ визнають, противник має величезну перевагу в артилерії. Ба більше, чисельна сила Росії також лякає.

"Ми стріляємо, стріляємо і стріляємо, але через 5 хвилин наступні 20 людей йдуть до нас", – сказав журналістам український захисник.

Зверніть увагу! Москву та сумнозвісну групу найманців Вагнера звинуватили у використанні погано підготовлених і погано оснащених новобранців як "гарматного м'яса".

Вагнерівцям заборонили відступати

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що в Бахмуті "запеклі" бої розгортаються на "кожній вулиці, у кожному будинку, на кожній сходовій клітці".

І свідки бойових дій всюди: від палаючих будівель до осколків снарядів і закривавленого снігу, усіяного медичним обладнанням.

Місто, яке колись було відомо своїм ігристим вином і соляними копальнями, і в якому проживало 70 000 людей, половина будівель у Бахмуті пошкоджені або зруйновані,

– йдеться у статті.

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