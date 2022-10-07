Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Украине более-менее удалось наладить систему ПВО против самолетов и частично ракет. Однако тактического уровня системы противовоздушной обороны над территорией Украины вообще не существует. Именно в это звено и попадают "Shahed-136".

Важно Россия могла перебросить на аэродром "Лунинец" в Беларуси иранские дроны-камикадзе

"Мы сегодня оказались перед новым вызовом, к которому были не готовы. Он для нас стал фактором неожиданности. Поэтому нам нужно срочно создавать систему тактического звена противовоздушной обороны. Это средства ближнего радиуса действия – вплоть до артиллерийских или зенитных систем. Восстанавливать наблюдательные посты, строить систему оповещения на тактическом уровне. Нам нужно это сделать все с нуля", – объяснил Жданов.

Могут помочь средства Западных партнеров

По словам эксперта, у наших партнеров есть системы на базе крупнокалиберных пулеметов близкого радиуса действия. Которые совместимы с радиолокационными станциями и работают в автоматическом режиме.

Военный эксперт напомнил, что в последнем пакете помощи, который объявил президент США на 625 миллионов долларов, – отдельным пунктом есть прописанные средства борьбы с дронами противника.

К теме: В Беларусь отправили дроны для атаки Западной Украины – смотрите видео

Почему россияне так часто используют иранские дроны

Жданов объяснил, что это не экономия ракет, а заменитель ракет, которые у россиян заканчиваются или их остается очень мало. Ведь в последнее время постоянно уменьшалось количество ракетных ударов.

"Они нашли не только заменитель этим ракетам, но и слабое звено в нашей системе ПВО. Я думаю, что Россия будет пытаться максимально массово применять эти дроны в зависимости от того, сколько их будут поставлять", – добавил военный эксперт.

Последние новости относительно иранских дронов